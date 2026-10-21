Hurda malzemeler sanatla buluştu: Marmaris'te açık hava sergisi

Sergi açılışı ve ev sahibi kurumlar:

Uluslararası çağdaş sanat projesi Kıymetli Hurdalar / Valuable Scraps kapsamında üretilen eserler, Marmaris Atatürk Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergi, Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde; İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) ve Tabularasa Transnational Art Platform iş birliğiyle düzenlendi. Açılış törenine Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İKASD Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin küratörü Beste Gürsu, GETOB Başkanı Cengiz Aygün ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar ve çalışma takvimi:

Projeye Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hindistan, İran, İtalya, Nijerya ve Rusya'dan olmak üzere toplam 11 sanatçı katıldı. Sanatçılar, 10-20 Ekim tarihleri arasında Marmaris'te çalışarak kullanım ömrünü tamamlamış evsel ve endüstriyel atıkları, atık metal ve plastik malzemeleri sanat eserlerine dönüştürdü. Ortaya çıkan 7 eser, 20 Ekim açılışının ardından Atatürk Meydanı'nda ziyaretçilere sunuluyor ve 26 Ekim'e kadar sergide kalacak.

Sanat, sürdürülebilirlik ve yerel ilham:

Sanatçılar Marmaris'in doğasından, denizinden, canlı yaşamından ve kültürel belleğinden ilham aldı. Eserler, tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi ve doğayla kurulan ilişkiyi sorgulatacak şekilde tasarlandı. Proje, sanatın dönüştürücü gücünü sürdürülebilirlik ve çevre bilinciyle buluşturarak kent halkını yeniden düşünmeye davet ediyor.

Küratör ve belediye başkanının değerlendirmeleri:

İKASD Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin küratörü Beste Gürsu, projenin Marmaris'in uluslararası kültür ve sanat etkinlikleriyle anılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Gürsu, 'Kullanım ömrünü tamamlamış, Marmaris'ten çıkan evsel ve endüstriyel atıklar çağdaş sanat eserlerine dönüştürüldü. Sanatın dönüştürücü gücüne tanıklık ettiğimiz bu proje; çevresel farkındalık, sürdürülebilirlik ve kültürlerarası diyaloğu bir araya getiriyor' ifadelerini kullandı. Gürsu ayrıca İKASD'ın kurumsal merkezini 2025'te Marmaris'e taşımasının ardından gerçekleştirilen bu serginin, 2027'de planlanan Uluslararası Marmaris Bienali'ne giden kültürel üretim sürecinin ilk adımlarından olduğunu vurguladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise heykellerin çevresel ve kültürel mesajlarına dikkat çekti: 'Çöp bile bir ustanın elinde değerli hâle geliyor. Bizim hurda diye ayırdığımız malzemeler bugün sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları sanat eserlerine dönüştüren değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.' Ünlü, projenin sürdürülebilirlik ve atıkların değerlendirilmesi konusundaki farkındalığı artırdığını söyledi.

Hediye eser ve kent planları:

Nijeryalı sanatçı Dotun Popoola tarafından yapılan arı heykeli, sergi kapsamında Marmaris Belediyesi'ne hediye edildi. Başkan Ünlü, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu eserin Kordon Caddesi'nde planlanan kent parkı projesi kapsamında oluşturulacak meydana yerleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Sergi, farklı kültürlerden sanatçıların ortak üretimini teşvik ederek Marmaris'te uluslararası bir sanat diyaloğu oluşturmayı amaçlıyor. Atatürk Meydanı'ndaki açık hava sergisi, kentte sanat ve çevre odaklı tartışmaları görünür kılarken, ziyaretçilere tüketim alışkanlıklarını ve atık yönetimini yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor.

MARMARİS’TE HURDALAR SANATA DÖNÜŞTÜ