Eskişehir’de manevi miras sergisi: mukaddes emanetler ve Kâbe örtüleri ziyarete açıldı

Eskişehir'de düzenlenen Mukaddes Emanetler ve Kâbe Örtüleri Sergisiin açılış törenine, Vali Dr. Erdinç Yılmaz katıldı. Açılış, serginin şehirdeki kültürel ve manevi değerleri görünür kılma hedefiyle organize edildi.

Vali Yılmaz'ın mesajı:

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, törendeki konuşmasında serginin manevî önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "İki cihan güneşi Peygamber Efendimizi anmak ve hissetmek, maneviyatımızın yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak açısından bu anlamlı serginin çok kıymetli olduğuna yürekten inanıyorum. Bu serginin gerçekleştirilmesi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimizin bu kutsal emanetlere gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Serginin açık kalacağı süre boyunca hemşehrilerimizin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Bu kutsal, güzel ve anlamlı serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Serginin kapsamı ve ziyaret bilgileri:

Sergide, İslam medeniyetinin tarihî ve manevi mirasını yansıtan çeşitli mukaddes emanetler ile Kâbe örtüleri sergilenecek. Etkinlik, 21-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak.

Yetkililer, serginin hem kültürel bilinçlenme hem de manevî derinliğe katkı sağlaması amacıyla düzenlendiğini belirtiyor. Ziyaretçilerin sergi süresince eserlere saygıyla yaklaşmaları ve sunulan anlatımlar üzerinden İslam medeniyetinin izlerini yakından takip etmeleri bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE MUKADDES EMANETLER VE KÂBE ÖRTÜLERİ SERGİSİ’NİN AÇILIŞI, VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.