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Dilovası'nda 8 milyon liralık kaçak ve sahte ürün operasyonu

Kocaeli Jandarma ekipleri Dilovası'nda 31 Ağustos-1 Eylül'de durdurdukları iki araçta sahte kartlık, cüzdan, kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dilovası'nda 8 milyon liralık kaçak ve sahte ürün operasyonu

Operasyon ve arama süreci:

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihlerinde Dilovası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda, ünlü markalara ait 830 adet sahte ve taklit kartlık ile cüzdan, 870 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü, bin 260 paket kaçak sigara ve 53 adet elektronik sigara ele geçirildi.

mali değer ve süreç:

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 20 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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