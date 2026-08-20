Direkli'de modern sulama yatırımı 19 hektara hayat verdi

Direkli'de basınçlı sulama sistemi hizmete girdi

Amasya'nın Direkli köyünde kazı havuzundan temin edilen su, kurulan basınçlı sulama sistemi ile 19 hektarlık tarım arazisine ulaştırıldı. Projenin açılış törenine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti İl Başkanı Uzun ve diğer yetkililer katıldı.

projenin kapsamı:

Yatırım, Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2026 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirildi. Kurulan altyapı; kazı havuzundan alınan suyun basınçlı boru ve dağıtım hattı aracılığıyla düzenli ve kontrollü şekilde tarlalara iletilmesini sağlıyor. Proje, sulama altyapısının güçlendirilmesini hedefleyerek üretim sezonlarında su kullanımını optimize etmeyi amaçlıyor.

beklenen etkiler:

Yetkililer, yatırımın hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine hem de köy ekonomisine katkı sunacağını belirtiyor. Modern sulama altyapısının üreticilerin verimliliğini artırıp daha istikrarlı üretime imkan tanıyacağı vurgulandı. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar projeyi destekleyenlere teşekkür etti ve benzer yatırımlara önem verileceklerini söyledi.

AMASYA’DA DİREKLİ KÖYÜNDE KAZI HAVUZUNDAN SAĞLANAN SUYUN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİYLE 19 HEKTARLIK TARIM ARAZİSİNE ULAŞTIRILMASI SAĞLANDI. PROJENİN AÇILIŞI AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN, AK PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ HALUK İPEK VE AK PARTİ İL BAŞKANI UZUN İLE DİĞER YETKİLİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ.