Dolar 47,8054 -0,29%
Euro 55,9059 -0,17%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.030,75 +0,64%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 93,39 +1,93%
--°

Direkli'de modern sulama yatırımı 19 hektara hayat verdi

Amasya Direkli köyünde kazı havuzundan sağlanan suyla kurulan basınçlı sulama sistemi 19 hektarda üretimi ve köy ekonomisini güçlendirecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Direkli'de modern sulama yatırımı 19 hektara hayat verdi

Direkli'de basınçlı sulama sistemi hizmete girdi

Amasya'nın Direkli köyünde kazı havuzundan temin edilen su, kurulan basınçlı sulama sistemi ile 19 hektarlık tarım arazisine ulaştırıldı. Projenin açılış törenine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti İl Başkanı Uzun ve diğer yetkililer katıldı.

projenin kapsamı:

Yatırım, Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2026 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirildi. Kurulan altyapı; kazı havuzundan alınan suyun basınçlı boru ve dağıtım hattı aracılığıyla düzenli ve kontrollü şekilde tarlalara iletilmesini sağlıyor. Proje, sulama altyapısının güçlendirilmesini hedefleyerek üretim sezonlarında su kullanımını optimize etmeyi amaçlıyor.

beklenen etkiler:

Yetkililer, yatırımın hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine hem de köy ekonomisine katkı sunacağını belirtiyor. Modern sulama altyapısının üreticilerin verimliliğini artırıp daha istikrarlı üretime imkan tanıyacağı vurgulandı. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar projeyi destekleyenlere teşekkür etti ve benzer yatırımlara önem verileceklerini söyledi.

AMASYA’DA DİREKLİ KÖYÜNDE KAZI HAVUZUNDAN SAĞLANAN SUYUN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİYLE 19 HEKTARLIK...

AMASYA’DA DİREKLİ KÖYÜNDE KAZI HAVUZUNDAN SAĞLANAN SUYUN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİYLE 19 HEKTARLIK TARIM ARAZİSİNE ULAŞTIRILMASI SAĞLANDI. PROJENİN AÇILIŞI AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN, AK PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ HALUK İPEK VE AK PARTİ İL BAŞKANI UZUN İLE DİĞER YETKİLİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İhracatta tarihî rekora ulaşıldı; Bilecik yatırımlarla güçleniyor
images

Bafra'da toprak yerine teknoloji: 63 bin metrekarelik serada üretim başladı
images

Vali Varol: Nazilli'nin sanayi ve ekonomik dönüşümüne destek sözü
images

Beklenen rekolte artışı gerçekleşmedi: yağmur, dolu ve sıcaklık Bursa siyah inci...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı