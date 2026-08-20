Bingöl OSB'nin öncelikleri: kapasite, altyapı ve yatırım süreci ele alındı

Bingöl OSB'de yatırım ve üretim değerlendirmesi

Vali Cahit Çelik başkanlığında toplanan Bingöl Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, bölgenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Toplantıda OSB'nin yatırım süreçleri ile altyapı ve üstyapı faaliyetlerinin seyri ele alındı.

değerlendirme ve brifing:

OSB Bölge Müdürü Serdar Çulun tarafından verilen brifingte, bölgenin güncel durumu, devam eden projeler ve öncelikli altyapı ihtiyaçları aktarıldı. Görüşmelerde sanayicilerin talep ve ihtiyaçları da gündeme getirildi ve çözüm odaklı adımlar tartışıldı.

katılımcılar ve sonuç odaklı yaklaşım:

Toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Mesut İlhan de katıldı. Katılımcılar, yatırım ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi, yeni yatırımların teşvik edilmesi, sanayicilerin taleplerinin karşılanması ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi.

Toplantının değerlendirme ve brifing niteliği, OSB'deki çalışmaların takip edileceği ve sanayici taleplerinin öncelikli olarak ele alınacağı yönünde güçlü bir taahhüt vurguladı.

BİNGÖL OSB’NİN YATIRIM VE ÜRETİM KAPASİTESİ MASAYA YATIRILDI