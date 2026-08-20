Kahramanmaraş'ta Geben ovasında ayçiçeği hasadına hazırlık

Geben Mahallesi'nde hasat öncesi inceleme:

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi'nde ayçiçeği ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Tarlarda üretim süreci ve bitki gelişimi hakkında bilgi aldı, üreticilerle görüşerek sahadaki durumu değerlendirdi.

TAKE Projesi ve tohum desteğinin etkileri:

Bilir, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü BÜGEM tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında bölgedeki çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının tarlarda olumlu sonuç verdiğini ifade etti. Projenin, üretim zincirine sağladığı desteklerin sahadaki karşılığının gözlemlendiği belirtildi.

Bilir inceleme sonrası, 'Üreticilerimizin emeği, toprağın bereketi ve verdiğimiz desteklerle ayçiçeğinde verimli, bereketli bir sezon diliyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz' dedi.

Tarlardaki durum ve hasat beklentisi:

Geben Ovası'ndaki ayçiçeği tarlaları bitkilerin olgunlaşmasıyla sarının farklı tonlarına bürünürken, bölgede önümüzdeki günlerde hasat çalışmalarının başlaması bekleniyor. Müdür Bilir, hasat dönemine yaklaşılırken üreticilerin emeğinin karşılığını almasını temenni ettiğini vurguladı.

Saha incelemelerinde edinilen bilgilere göre il müdürlüğü yetkilileri, teknik ve lojistik desteklerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Alınan gözlemler, dağıtılan tohumların bölge koşullarına uyum sağladığına işaret ediyor.

KAHRAMANMARAŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ RAMAZAN BİLİR, ANDIRIN İLÇESİNE BAĞLI GEBEN MAHALLESİ’NDE AYÇİÇEĞİ EKİLİ ALANLARI ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU