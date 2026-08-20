Tedbir amaçlı yoğun bakımda izlenen milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor

Tedbir amaçlı yoğun bakımda süren Melih Meriç'in tedavisi

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, geçtiğimiz günlerde Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde karın bölgesinden bıçaklanmasının ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası başlatılan tedavi süreci hastane yetkilileri ve milletvekilinin basın ekibinin koordinasyonunda yürütülüyor.

Hastane kaynaklarının ve Meriç'in ekibinin paylaştığı bilgilerde, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavinin tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde devam ettiği ifade edildi. Sağlık durumu hekimler tarafından yakından izlenirken, tıbbi değerlendirmeler sürüyor.

Soruşturma ve tutuklama:

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakladığı iddia edilen CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile delilleri yok ettiği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Zanlı Keleş, olayla ilgili verdiği ifadede şunları söyledi: "Bana, ’Yeni Parti’ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et’ dedi ama yapmadı. Telefonda tartıştık, sonra konum atmamı isteyip küfürlü konuştu, korku ve panikle yanıma bıçak aldım. Elini beline attığını fark edince kendimi korumak amaçlı bıçağı savurdum."

Hastane açıklaması ve ziyaret uyarısı:

Melih Meriç'in basın ve iletişim ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Melih Meriç’in tedavisi hastanede devam etmekte olup sağlık durumu hekimlerimizin yakın takibi altındadır. Tedavi sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla, hekimlerimizin önerileri doğrultusunda hastane ziyaretlerinin bu aşamada gerçekleştirilmemesini önemle rica ediyoruz. Bu süreçte arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten, mesaj gönderen ve desteklerini paylaşan tüm vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, kamu görevlilerine ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, doğrulanmış bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesine yer verildi.

Yetkililer, tedavi ve soruşturma süreçlerindeki gelişmelerin doğrulanmış bilgilerle kamuoyuna aktarılacağını belirtti.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN YENİ PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ'İN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SÜRÜYOR.