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Samsun sahiline yeni yaşam alanı: kıyıda balık restoranı yükseliyor

İlkadım sahilinde yapımı yüzde 75 tamamlanan Balık Restoranı, titanyum çinko cephe ve çelik konstrüksiyonla Karadeniz manzarasına karşı sunacak.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun sahiline yeni yaşam alanı: kıyıda balık restoranı yükseliyor

Balık Restoranı'nda çalışmalar son aşamaya yaklaşıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde, Liman ile Tütün İskelesi arasında inşa edilen Balık Restoranı projesinde çalışmalar devam ediyor. Projeyi yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yapılan ilerlemenin kent halkına yeni bir sosyal çekim merkezi sunacağını belirtti.

İnşaatın teknik aşamaları:

Şu ana kadar projenin yaklaşık yüzde 75lik kısmı tamamlandı. Alanda temel kazısı ve zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı, ardından temel inşası bitirildi ve çelik konstrüksiyon sistemi kuruldu. Dış cephede titanyum çinko kaplama imalatları sürerken, iç mekânda seramik uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Projede atılan bu adımlar, yapının dayanıklılığı ve estetik bütünlüğü açısından öncelikli unsurlar olarak öne çıkıyor. Uygulanan zemin güçlendirme ve çelik sistem, sahil koşullarına uygun bir yapılaşma hedeflendiğini gösteriyor.

Hedeflenen kullanım ve kent yaşamına katkı:

Tamamlandığında restorant, Karadeniz manzarasına karşı hizmet verecek ve hem yerli halkın hem de şehre gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olması amaçlanıyor. Proje; lezzet, kalite ve sahil dokusunu bir araya getirerek bölgeye yeni bir sosyal alan kazandırmayı hedefliyor.

Başkan Halit Doğan, projenin kent potansiyelini değerlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, daha önce Atakum Sahili'nde hizmete sunulan balık ekmek teknesinin kısa sürede ilgi gördüğünü hatırlattı ve şunları söyledi: "Şehrimize değer katan bir yaşam alanı oluşturuyoruz".

Restoran tamamlandığında ziyaretçilere sadece yemek sunmakla kalmayacak; aynı zamanda sahil bandında yeni bir buluşma ve vakit geçirme mekânı olarak kent yaşamına katkı sağlaması bekleniyor. Yapım sürecindeki ilerleme, çevre düzenlemeleri ve iç mekân düzenlemeleriyle birlikte projenin bölgeye canlılık katması hedefleniyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE İLKADIM İLÇESİNE KAZANDIRILAN BALIK RESTORANI&#039;NDA ÇALIŞMALAR...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE İLKADIM İLÇESİNE KAZANDIRILAN BALIK RESTORANI'NDA ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ. YÜZDE 75’LİK KISMI TAMAMLANAN RESTORAN, HEM YERLİ HALKIN HEM DE ŞEHRE GELEN ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI OLMAYA HAZIRLANIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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