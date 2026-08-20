Sinoplu akademisyenin destek adımı: tohumdan tarhanaya karabuğday rotası

Karabuğday üretimini yaygınlaştırma çalışmaları:

Sinoplu emekli akademisyen Prof. Dr. Emin Kuru, son dönemde artan talebi karşılamak ve karabuğday üretimini yaygınlaştırmak için saha çalışmaları yürütüyor. Kuru, ekim yapmak isteyen çiftçilere tohum desteği veriyor ve ekilen mahsulün hasadı sonrasında üretimi değerlendirmek amacıyla un yaptırıyor.

Kuru, uyguladığı modelle hem üretimi teşvik etmeyi hem de elde edilen ürünlerin günlük kullanımını artırmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, hem kırsalda ekim imkânı arayanlar hem de glütensiz beslenmeyi tercih eden tüketiciler için alternatif bir kanal oluşturuyor.

Ziyaretçi ağı ve ekim planlaması:

Çiftlikteki çalışmalara farklı illerden ziyaretçiler de katılıyor. Kuru, İstanbul, Samsun ve Rize gibi şehirlerden gelen dostlarıyla görüşmeler yaptı; bunun ardından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ve Sinop'un Gerze ilçesinden gelen üreticilerle de ekim planlaması gerçekleştirdi. Bu buluşmalarda ekim takvimi, toprak hazırlığı ve tohum dağıtımı gibi pratik konular ele alındı.

Hasat, un üretimi ve tarhana hazırlığı:

Kuru, ekilen mahsulü satın alıp un yaptırarak değerlendirdiklerini belirtti. İki gün içinde toplam 100 kilogram karabuğday unu temin ederek tarhana hazırlıkları için ilk adımı attıklarını aktardı. Hazırlanan unlar, özellikle kış hazırlıkları kapsamında tarhana yapımında kullanılıyor; Kuru bunun, evlerde kışa hazırlıklı olmak için önemli bir seçenek olduğunu vurguluyor.

Kuru, uygulamalar hakkında şunları söyledi: "Karabuğday ilgisi dalga dalga büyüyor. Karabuğday ekmek isteyenlere tohum veriyorum, ekilen mahsulü alıp un yaptırıyorum. Mevsim tarhana yaparak kışa hazırlıklı olma zamanıdır". Ayrıca karabuğday unlu ürünlerin günlük hayatta daha fazla yer alması için ziyaretçileriyle birlikte planlama yaptıklarını belirtti.

Prof. Dr. Kuru, karabuğdayın glütensiz beslenmeyi tercih edenler tarafından ilgi gördüğünü kaydetti; ancak ürünün sağlık açısından kullanımına ilişkin değerlendirmelerinin kişisel görüş niteliğinde olduğunu, hastalık veya tedavi amaçlı kullanım öncesinde uzman görüşü alınması gerektiğini özellikle vurguladı. Ayrıca karabuğday unu ve ürünlerine yönelik kargo siparişlerinin devam ettiğini bildirdi.

SİNOPLU EMEKLİ AKADEMİSYEN PROF. DR. EMİN KURU, KARABUĞDAY ÜRETİMİNE YÖNELİK İLGİNİN HER GEÇEN GÜN ARTTIĞINI BELİRTEREK, EKİM YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA TOHUM DESTEĞİ SAĞLADIĞINI VE ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİ UN YAPTIRARAK DEĞERLENDİRDİĞİNİ AÇIKLADI.