Diyarbakır'da iş dünyası huzura sıkılan kurşuna ortak tepki verdi

Olay ve esnafın ortak tavrı:

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanalın iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından kentte kuyumcu esnafı bir günlük kepenk kapatma eylemi gerçekleştirdi. Olayın ardından DİKO, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yetkilileri ile çok sayıda esnaf oda önünde bir araya geldi ve saldırıyı ortak bir şekilde kınadı.

Toplantıya DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DİKO Başkanı Özer Sanal ve kuyumcu esnafı katıldı. Katılımcılar, eylemle hem saldırının sorumlularının bulunmasını talep etti hem de kentteki huzurun korunacağı mesajını verdi.

Liderlerin açıklamaları:

Özer Sanal, ‘‘Ben bu saldırıyı yalnızca şahsıma yapılmış bir saldırı olarak görmüyorum. Bu saldırıyı, Diyarbakır esnafının huzuruna, kuyumcu ve sarraf camiamızın güvenliğine ve çalışma hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyorum’’ sözleriyle yaşananın boyutunu vurguladı. Sanal, valilik, emniyet ve ilgili kurumların olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve ‘‘Devletimizin gücüne, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır’’ dedi.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, son dönemde kentte huzuru bozmayı hedefleyen adımlar atıldığını belirterek, ‘‘Sıkılmış olan bu kurşunlar sadece Diyarbakır esnafının üzerine değil, Diyarbakır halkının huzuruna sıkılmış bir kurşundur’’ ifadesini kullandı. Ebedinoğlu, bu tür saldırıları organize edenlere karşı esnafın müsamaha göstermeyeceğini ve kentin birlik mesajını net biçimde verdiğini kaydetti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise olayın kentteki sermaye ve iş insanlarına yönelik bir tehdit unsuru olduğunu vurguladı. Kaya, ‘‘Bu kent en çok sermaye göçünden çekti; benzer baskılar geçmişte de yaşandı. Bu eylem de bunun bir benzeri’’ diyerek, kullanılan aparatların ve çocukların suça alet edilmesine karşı hukuksal düzenleme çağrısı yaptı ve en ağır cezaların uygulanmasını talep etti.

Güvenlik ve beklentiler:

Toplantıda, emniyet güçlerinin olayın üzerindeki titiz çalışmalarına dikkat çekildi. Yetkililer, faillerin kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi konusunda devlet kurumlarına güven duyduklarını belirtti. Esnaf temsilcileri, bir günlük kepenk kapatarak gönderilen mesajın ‘‘biz buradayız, bu kentte kalacağız’’ olduğunu vurguladı.

Ortak açıklamada ayrıca iş dünyasının ve esnafın güvenliğinin korunmasının, kent ekonomisinin devamı için hayati önemde olduğu vurgulandı. Oda başkanları, benzer saldırıların önlenmesi için hem güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini hem de yasal düzenlemelerin hızlandırılmasını istedi.

DİYARBAKIR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI (DİKO) BAŞKANI, DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (DESOB) BAŞKANI VE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İLE ÜYELERİ BİR ARAYA GELEREK, KUYUMCU ESNASINA YÖNELİK KURŞUNLAMA OLAYINA TEPKİ GÖSTERDİ.