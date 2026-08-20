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Diyarbakır OSB enerjiye katkı için 5 MW'lık güneş tarlasını hazırlıyor

Diyarbakır OSB'de 5 MW kapasiteli GES için saha tesviye ve drenaj çalışmaları başladı; 65 bin metrekare üzerine 8 bin 100 panelle yıllık ~8 milyon kWh üretim hedefleniyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Diyarbakır OSB enerjiye katkı için 5 MW'lık güneş tarlasını hazırlıyor

Diyarbakır OSB enerjiye katkı için 5 MW'lık güneş tarlasını hazırlıyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bölgenin enerji ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 5 MW kapasiteli Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde saha çalışmaları başladı. Proje, OSB'nin kendi tüketimini azaltmayı ve işletme maliyetlerinde uzun vadeli tasarruf sağlamayı hedefliyor.

projede saha çalışmaları:

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, saha tesviye ve drenaj işlemlerinin başladığını bildirdi. Başkan Fidan, 'Şu anda santralimizin kurulacağı alanda tesviye ve drenaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Arazinin hazırlanmasının ardından diğer kurulum çalışmalarına geçeceğiz' ifadelerini kullandı.

tesis kapasitesi ve hedefleri:

Proje, yaklaşık 65 bin metrekarelik alana yayılarak kurulan santralde toplam 8 bin 100 güneş paneli barındıracak. Fidan'ın aktardığına göre, tesis yılda yaklaşık 8 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. 'Yıllık yaklaşık 8 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek tesisimiz, Organize Sanayi Bölgemizde bulunan hizmet binalarımızın ve çevre aydınlatmalarımızın enerji ihtiyacını karşılayacak. Böylece OSB’nin kendi kullanımındaki enerji ihtiyacına önemli bir katkı sağlamış olacağız' dedi.

Kurulum sonrası OSB içindeki hizmet binaları ve çevre aydınlatmalarının elektrik ihtiyacının önemli bir kısmının GES tarafından karşılanması bekleniyor. Saha hazırlıklarının tamamlanmasının ardından panellerin montajı ve bağlantı çalışmaları takip edilecek.

DİYARBAKIR OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA FİDAN, PROJENİN DETAYLARINI PAYLAŞARAK, “YAKLAŞIK 65...

DİYARBAKIR OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA FİDAN, PROJENİN DETAYLARINI PAYLAŞARAK, “YAKLAŞIK 65 BİN METREKARELİK ALAN ÜZERİNE KURULACAK SANTRALİMİZDE TOPLAM 8 BİN 100 GÜNEŞ PANELİ YER ALACAK" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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