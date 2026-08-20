Yalova Makine İhtisas OSB dört standardı entegre yönetimle belgelendirdi

Denetim kapsamı ve sonuçları:

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetim, Yalova Makine İhtisas OSB'nin Entegre Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütüldü. İncelemede ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamlarındaki uygulamalar ve yönetim süreçleri değerlendirildi. Denetim, OSB yönetimi tarafından başarıyla tamamlandı.

Entegre yönetim sistemlerinin işlevi:

Entegre Yönetim Sistemi yaklaşımı, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji verimliliğini tek çatı altında ele alıyor. Kalite yönetimi hizmet süreçlerinin etkinliğini ve sürekli iyileştirmeyi desteklerken çevre yönetimi doğal kaynakların korunmasına ve çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlıyor. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlar için güvenli çalışma şartları oluşturulurken, enerji yönetimi kaynakların verimli kullanılmasını ve enerji maliyetlerinin etkin yönetimini hedefliyor.

Bölgenin kurumsal altyapısına etkisi:

Denetimin olumlu sonuçlanması, yeni kurulan Yalova Makine İhtisas OSB'nin kurumsal altyapısını uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturduğunun önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Dört yönetim sisteminin birlikte ele alınmasıyla kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji verimliliği OSB yönetim yapısına entegre ediliyor; bu da bölgenin sürdürülebilir ve etkin yönetimine katkı sunuyor.

Yalova Makine İhtisas OSB, gelişimini sürdürürken kurumsal süreçlerini güçlendirerek uluslararası standartlara dayalı yeni nesil OSB yaklaşımını hayata geçirmeyi hedefliyor. TSE denetiminin tamamlanması, bu yönelim için somut bir adım niteliği taşıyor.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB, DÖRT ULUSLARARASI YÖNETİM STANDARDINI KAPSAYAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMINDA TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.