Oda ve tarım yatırımı Balıkesir'de buluştu: Yılmaz, Hisarcıklıoğlu ve BTB LİDAŞ açılışında

Manisa TSO ile oda-borsa temsilcileri Balıkesir'de bir araya geldi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Balıkesir programına katıldı. Ziyarette oda ve borsa camiasının temsilcileriyle yapılan görüşmelerde bölgesel ve ulusal ölçekte iş dünyasının gündemindeki gelişmeler ele alındı.

İstişare toplantısının gündemi:

Balıkesir Ticaret Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında, oda ve borsaların yürüttüğü çalışmalar ile reel sektörün talep ve beklentileri masaya yatırıldı. Toplantıda sektör temsilcileri, yatırım ve altyapı ihtiyaçları, lojistik ve depolama konuları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Mehmet Yılmaz, görüşmelerde Manisa özelindeki öncelikleri ve bölge üreticilerinin taleplerini aktardı.

BTB LİDAŞ tesisinin açılışı:

Program kapsamında Balıkesir Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen BTB LİDAŞ tesisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Tesis, yaklaşık 5,5 milyon dolarlık yatırım bedeli ve 30 bin ton depolama kapasitesi ile bölge tarımına hizmet veriyor. Modern silo yapısı, otomasyon sistemi ve laboratuvar altyapısı sayesinde tarımsal ürünlerin uygun ve güvenli şartlarda muhafazası hedefleniyor.

Balıkesir temasları süresince Mehmet Yılmaz, M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelmesinin yanı sıra farklı illerden gelen oda ve borsa temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi ve bölgesel iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILMAZ, DÜNYA ODALAR FEDERASYONU VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN BALIKESİR PROGRAMINA KATILDI.