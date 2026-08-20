Selçuk Bayraktar: gençlerin ürettiği teknolojiyle mavi vatanı güçlendiriyoruz

Gölcük'te gençlik, teknoloji ve deniz buluşması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Etkinliklerin bugüne kadar aldığı başvurulara dikkat çeken Bayraktar, bu yıl yarışmalara toplam 1 milyon 600 bin gencin başvurduğunu ve bunun bir rekor olduğunu söyledi.

Bayraktar, sualtı teknolojilerinden deniz araçlarına, roket yarışmalarından Mavi Vatan yarışmalarına kadar kapsamlı bir yarışma programı bulunduğunu hatırlattı. Sualtı yarışmasına sadece bir kalemde 4 bin 100 takımın başvurduğunu belirterek, etkinliklerin gençlere teknolojiyle deneyim kazanma imkânı sunduğunu ifade etti.

Milli teknoloji, üretim ve dış pazar stratejisi

Bayraktar, dünyanın güç dengelerindeki değişime işaret ederek, denizlerin ve enerji ile ticaret yollarının öneminin arttığını vurguladı. Bu dönüşümün merkezinde teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve geliştiren bir neslin yer almasının şart olduğunu söyledi. TEKNOFEST'i de bu misyon doğrultusunda düzenlediklerini belirtti.

Savunma sanayisi örneğini veren Bayraktar, arkasında duran insansız hava aracı Bayraktar TB3 hakkında bilgi verdi: uçağın içinde 100'den fazla bilgisayar ve 6'dan fazla yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu, lastiğinden fren balatasına, milyonlarca satır yazılıma kadar eserin Türk mühendislerinin olduğunu anlattı. Ayrıca Baykar'ın dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketlerinden biri olduğunu ve gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihracattan sağladığını kaydetti.

Bayraktar, yüksek teknoloji geliştirilirken öz kaynak kullanılmasının ve ölçeklendirmenin önemine değindi. Bu sürecin, ülkenin bağımsızlığına katkı sağladığını ve dost coğrafyalarda doğal bir pazar yarattığını belirtti; SİHA örneğini bu bağlamda tekrarladı.

Yapay zeka, kırılım noktaları ve stratejik yaklaşım

Yapay zekâyı da değerlendiren Bayraktar, T3 AI gibi girişimlerle hem kendi modellerini geliştirdiklerini hem de dış kaynaklı modellerden faydalanarak teknoloji üretmeye devam ettiklerini anlattı. 'Oyunun dışında kalmamak için kendimize göre stratejimizi belirledik' diyen Bayraktar, yüksek işlem gücüne erişimin sınırlı veya maliyetli olduğu durumlarda 'kırılıma odaklanmanın' önemine vurgu yaptı. Bu yaklaşımın, insansız hava araçları alanındaki başarıyı mümkün kıldığına dikkat çekti.

TEKNOFEST güneydoğu ve toplumsal dönüşüm

Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini ve bölgenin hemen her ilinde etkinlikler planlandığını söyledi. Geçtiğimiz hafta Şırnak'ta bulunduklarını, Şırnak'ın SİHA'ların gelişimi açısından önemli olduğunu ve bölgede yaşanan dönüşümün kendisini duygulandırdığını ifade etti. Terörle mücadelede milli teknolojinin etkisine işaret ederek, yerel güvenlik ortamının iyileşmesinin bölgesel hayatı değiştirdiğini vurguladı.

Bayraktar ayrıca, üretim kapasitesinin artırılması ve dost coğrafyalara yönelik koruyucu bir üretim ölçeğine ulaşmanın zamanının geldiğini belirtti. Sadece savunma sanayisiyle sınırlı kalmayıp sivil alanlarda da teknolojinin yerli ve milli çözümlerle güçlendirilmesinin gerekliliğini anlattı.

Teknoloji üretmek mi, bağımlı olmak mı?

Konuşmasını teknolojinin toplum üzerindeki etkileri üzerine sürdüren Bayraktar, teknolojinin güzel olduğunu ancak bağımlısı olunmasının tehlikelerine dikkat çekti. Kulağımıza taktığımız kulaklıktan, kolumuzdaki dijital saate veya cebimizdeki telefona kadar pek çok cihazın veri toplama ve tedarik zincirleri aracılığıyla 'sivil alanların silaha dönüştüğü' bir dönem yaşandığını söyledi. Bu nedenle teknolojiyi geliştiren taraf olmanın, tüketen taraf olmaktan çok daha önemli olduğunu ifade etti.

Son olarak Bayraktar, TEKNOFEST'in ve T3 Vakfı'nın asıl hedefinin teknoloji tüketen değil, bilimsel araştırmadan mühendisliğe uzanan, doğru amaçlarla kullanan nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yalnızca teknolojik ürünler değil, bu ürünleri üreten değerlerin de korunmasının gerektiğini; adalet, iyilik, güzellik ve hürriyet gibi medeniyet değerlerinin teknolojiyle birlikte güçlü şekilde temsil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

SELÇUK BAYRAKTAR