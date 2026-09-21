Sağanak Elmalı'nın pazar yerini kısa sürede suyla doldurdu

Elmalı'da sağanak yerleşim alanlarını etkiledi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan yoğun yağış, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağış sırasında yüksek kesimlerden gelen suların alçak alanlara akması, yer yer taşkın benzeri görüntüler oluşturdu.

Pazar yeri ve esnafın durumu:

Yağmurun etkisiyle özellikle pazartesi günü kurulan pazar yeri su altında kaldı. Pazar yerindeki tezgâh açan pazarcılar ile alışverişe gelen vatandaşlar, artan su nedeniyle zorluk yaşadı; tezgâhlardaki malzemelerin korunması için hızlı müdahaleler yapıldı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Belediye müdahalesi ve temizlik çalışmaları:

Yağışın ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken çamur ve su birikintilerinin temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, pazar alanında ve ana ulaşım güzergâhlarında acil müdahaleler yaparak suyun tahliyesi ve temizleme işlemlerini sürdürüyor.

ANTALYA’NIN ELMALI İLÇESİNDE ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLDU. PAZAR ALANINA ULAŞAN SULAR NEDENİYLE ESNAF VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.