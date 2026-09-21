İnegöl'de kaybolan 10 yaşındaki Kerim için arama çalışmaları devam ediyor

İhbar ve olayın ayrıntıları:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir (10), saat 15.00 sıralarında kayboldu. Ailesinin verdiği bilgiye göre çocuk, Sinanbey Mahallesi Askerlik Şubesi civarındaki ikamet ettiği adresten evine dönmeyince yakınları durumu fark ederek arama çalışması başlattı.

Ailenin çağrısı:

Aile, mahallede ve çevrede yaptığı aramalarda sonuç alamayınca yardım talep etti. Yakınları, Kerim'i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bildirmesini istiyor.

Arama çalışmasının seyri:

Aile tarafından başlatılan arama sürüyor; mahalle sakinleriyle iletişime geçildiği bildirildi. Aile ve güvenlik güçleri, çocuğun bulunması için gelen ihbarları değerlendiriyor ve vatandaşlardan bilgi paylaşılması bekleniyor.

KERİM DEMİR