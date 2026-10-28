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Diyarbakır'da erken tanı çağrısı: meme taramaları ve kadın sağlık hakkı öne çıktı

Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminerde, meme kanserinde erken tanı, tarama uygulamaları ve düzenli doktor kontrollerinin önemi vurgulandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyarbakır'da erken tanı çağrısı: meme taramaları ve kadın sağlık hakkı öne çıktı

etkinlik ve kapsamı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kent merkezi ile ilçelerde geniş kapsamlı etkinlikler düzenledi. Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen son seminer, Belediye Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların bir parçası olarak halkla buluştu.

Belediye tarafından yürütülen programlarda, kent merkezinin yanı sıra altı ilçede ve çok sayıda mahallede sağlık taramaları, uygulamalı eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinliklere kadınlar yoğun ilgi gösterdi; seminer ve taramalar, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırma hedefiyle düzenlendi.

erken tanı ve uzman görüşü:

Koşuyolu'ndaki seminerde söz alan Meme Radyoloğu Uzman Dr. Derya Deniz Altıntaş, memede erken tanının tedavi seçeneklerini ve başarı oranlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Altıntaş, "Erken tanı dediğimiz şey, kitle el ile henüz hissedilmeden fark edilmesidir. Kendi kendine elle muayene çok kıymetlidir ancak elle muayenede de bazen geç kalmış olabiliriz. Önemli olan kontrollere gitmek ve taramaları yapmaktır" sözleriyle düzenli kontrolün önemine dikkat çekti.

Altıntaş, halk arasında yaygın olan "ağrı varsa sıkıntı yok" söyleminin doğru olmadığını, ağrının tek başına belirleyici kriter olmadığını vurguladı. Ayrıca, ailesinde kanser öyküsü bulunanların ve 40 yaş üstü kişilerin düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri gerektiğini ifade etti.

soru-cevap ve bilgilendirme:

Sunumun ardından katılımcılar, meme kanserinin türleri, tarama sıklığı ve tedavi yöntemleri hakkında sorular yöneltti. Uzmanlar; mamografi, klinik muayene ve kendi kendine muayenenin rolünü anlatarak hangi durumlarda hekime başvurulması gerektiğini açıkladı.

Belediye yetkilileri, seminer ve tarama çalışmalarının ilerleyen dönemde de devam edeceğini belirterek, kadınların sağlık hakkına erişiminin sağlanması ve farkındalığın artırılması için benzer etkinliklerin sürdürüleceğini kaydetti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KOŞUYOLU KADIN YAŞAM MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİ SEMİNERDE, MEME...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KOŞUYOLU KADIN YAŞAM MERKEZİNDE DÜZENLEDİĞİ SEMİNERDE, MEME KANSERİNDE ERKEN TANI, TARAMALAR VE DOKTOR KONTROLLERİNİN ÖNEMİ İLE HASTALIĞIN TÜRLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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