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diyarbakır'da hayvanları koruma kurulunda toplama hedefi ve destek kararı

Vali Murat Zorluoğlu başkanlığındaki kurul, sahipsiz hayvanların toplanması için belediyelere hedef, takvim ve destek sağlanması kararını 31 Ekim'e kadar uygulamaya koydu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

diyarbakır'da hayvanları koruma kurulunda toplama hedefi ve destek kararı

İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı:

Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, il genelindeki sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda belediyelerin yürüttüğü toplama faaliyetleri, hedefler ve uygulama takvimi ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

gündem ve takvim:

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin günlük ortalama toplama sayılarına ulaşarak çalışmalarını tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Kurul, bu çalışmaların 1 Temel hedef olarak 31 Ekim tarihine kadar tamamlanmasının önemine dikkat çekti ve uygulamanın bu takvime göre yürütülmesine karar verdi.

altyapı, personel ve denetim:

Belediyelerin toplama faaliyetlerini daha etkin ve hızlı sürdürebilmeleri için araç ve personel desteğinin artırılması kararı alındı. Ayrıca kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve saha çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla denetimlerin sıklaştırılması üzerinde duruldu. Kaymakamlıklardan, ilgili belediyelerle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde çalışmaların yürütülmesi istendi.

yerel uygulama adımları:

Toplantıda ayrıca sahada yürütülen çalışmalara doğrudan katkı sağlamak için bölgesel düzenlemeler ele alındı; bu kapsamda Lice ilçesinde yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere valilik tarafından bir araç tahsis edileceği belirtildi. Kurul kararları, yerel yönetimlerin uygulama kapasitesini artırmaya yönelik destek ve denetim mekanizmalarını içerecek şekilde şekillendirildi.

DİYARBAKIR&#039;DA İL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI, VALİ MURAT ZORLUOĞLU BAŞKANLIĞINDA...

DİYARBAKIR'DA İL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI, VALİ MURAT ZORLUOĞLU BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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