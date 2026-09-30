Yüksekova'da doğaseverler 3 bin 500 rakımlı Sat Gölleri'ni keşfetti

Yüksekova'da Sat Gölleri'ne yürüyüş:

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 22 yerli ve yabancı doğasever, sabah saatlerinde ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde buluştu. Grup, İkiyaka Dağları istikametine hareket ederek 3 bin 500 rakımlı Sat Göllerine ulaştı ve göllerin geniş manzarası eşliğinde kahvaltı yaptı.

Etkinlik rota ve gözlemler:

Rehberler Suat Öztekin ve Güven Gözey liderliğinde yürüyüş, güvenli bir rota boyunca sürdü. Katılımcılar bölgenin florasını ve doğal dokusunu yerinde inceleme fırsatı buldu; dağların saklı cenneti olarak tanımlanan Sat Gölleri, özellikle buzul gölleri ve panoramik manzarasıyla öne çıktı. Yürüyüş boyunca doğa gözlemleri ve fotoğraf molaları verildi, rota katılımcılara bölgenin zengin coğrafi yapısını gösterdi.

Rehberlerin değerlendirmesi:

Etkinliğin rehberlerinden Suat Öztekin, bölgenin doğasına dikkat çekerek, "Yüksekova, doğası ve dağlarıyla adeta saklı bir cennet. Bugün 22 kişilik katılımcımızla beraber 3 bin 500 rakımdaki Sat Gölleri’nin muhteşem atmosferinde unutulmaz bir gün geçirdik. Amacımız bu coğrafyanın eşsiz güzelliklerini hem ülkemize hem de dünya turizmine kazandırmaktır. Katılım sağlayan tüm doğaseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Rehber Güven Gözey ise yürüyüşün oldukça verimli geçtiğini belirterek, "İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri, barındırdığı buzul gölleri ve eşsiz coğrafyasıyla doğa sporları için mükemmel bir parkur sunuyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizin buraya gösterdiği ilgi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Güvenli bir şekilde yürüyüşümüzü tamamladık, herkesin bu güzellikleri mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından bölgeden ayrıldı; etkinlik, bölgenin doğasını ve turizm potansiyelini tanıtma hedefiyle gerçekleştirildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE 22 DOĞASEVER, 3 BİN 500 RAKIMLI İKİYAKA DAĞLARI’NDAKİ SAT GÖLLERİ'NE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ.