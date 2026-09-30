Edirne'de ikaz ve alarm sistemi test edildi

Test uygulaması ve genel bilgi:

Edirne'de AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) için kent genelinde test çalışması gerçekleştirildi. Test öncesinde yapılan anonslarla halkın bilgilendirilmesi sağlandı, anons sonrası yüksek ses seviyesinde sirenler çalındı.

uygulamanın yürütülüşü:

Yetkililer, uygulama esnasında önce anons yapıldığını ve sonrasında kent genelinde siren seslerinin denendiğini belirtti. Anonsın amacı, vatandaşların panik yapmamasını sağlamak ve test sürecine ilişkin bilinçlendirme yapmaktı.

yetkililerin açıklaması:

Yetkililer testin teknik test niteliğinde olduğunu ve söz konusu uygulamanın herhangi bir afet ya da acil durum anlamına gelmediğini bildirdi. Yapılan çalışma, sistemin işleyişinin ve uyarı süreçlerinin kontrol edilmesine yönelik olarak açıklandı.

EDİRNE'DE AFAD VE ASELSAN İŞ BİRLİĞİYLE KURULAN İKAZ VE ALARM SİSTEMİ'NİN (İKAS) TEST ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.