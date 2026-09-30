Nazilli’de kadınlar ortak projelerle üretimi ve kent belleğini güçlendirecek

Nazilli kent konseyi kadın meclisi ziyaretinde hedeflerini anlattı

Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mücella Horosan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek meclisin çalışmaları ve önceliklerini paylaştı. Ziyarette Nazilli'nin sosyal yaşamı, kadınların üretime katılımının artırılması ve kentin tarihi ile kültürel değerlerinin tanıtılması üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Ümit Özmen, cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve ilçede görev yapan gazetecilerin hazır bulunduğu toplantıda, Horosan kadın üreticilerin desteklenmesine ve Nazilli'nin ekonomik potansiyelinin görünür kılınmasına yönelik planları aktardı.

kadın üretimini öne çıkarma çalışmaları:

Horosan göreve gelirken önceliklerinin kadınların taleplerinin yanında olmak olduğunu vurguladı. Kadın üreticilerin desteklenmesi ve kentin tanıtımında onların görünürlüğünün artırılması, meclisin kısa vadeli hedefleri arasında yer alıyor. İlk etapta festival ve benzeri organizasyonlarla Nazilli'nin tanıtımına katkı sağlanması, özellikle Sümerbank üretim kültürünün ve kentte faaliyet gösteren kadın üreticilerin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Horosan, karşılaşılan bazı engeller nedeniyle çalışma programlarında revizyona gittiklerini belirterek bundan sonraki süreçte kadın üreticilere yönelik saha faaliyetleri ve destek programlarına ağırlık vereceklerini kaydetti.

tarih ve kültür üzerinden tanıtım planları:

Ziyarette ayrıca Nazilli'nin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılması konusu ele alındı. Horosan, Nazilli'nin Sümerbank geçmişinin yanı sıra Atatürk'ün kente gelişinin 89. yıl dönümü gibi dönüm noktalarının kent hafızasına katkı sağlayacak etkinliklerle yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Meclis, önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Yaşlılar Günü etkinlikleri ile Sümerbank'ın kuruluş süreci ve Atatürk'ün Nazilli'ye gelişine ilişkin programların detaylandırılacağını bildirdi. Bu etkinliklerin hem yerel hafızayı canlandırması hem de kadın üreticilerin tanıtımına zemin hazırlaması amaçlanıyor.

Ziyaret, Nazilli'nin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak çalışmaların artırılmasına yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi. Taraflar, ilerleyen dönemde uygulamaya geçirilecek projeler için iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

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