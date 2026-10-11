Diyarbakır'da yağışta kayan araç kereste alanına girdi: 2 yaralı

Diyarbakır'da kereste alanına giren araçta 2 kişi yaralandı

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kerestelerin bulunduğu alana çarparak durdu.

Kaza yerinde yaşananlar:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda yol yüzeyinin kaygan olabileceğine dikkat çekiyor; sürücülere hızlarını azaltma ve takip mesafesini koruma çağrısı yapılıyor.

Diyarbakır’da otomobil kerestelerin arasına daldı: 2 yaralı