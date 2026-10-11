Osmaniye’de 54 yıl önce başladığı yorgan geleneğini sürdüren usta endişeli

54 yıllık yorgan geleneği:

Osmaniye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde henüz 13 yaşındayken iğne, iplik ve pamukla mesleğe adım atan Mehmet Doğanay, tam 54 yıldır yorgan dikiyor. 67 yaşındaki usta, 10 metrekarelik küçük dükkanında günlerini el emeğiyle geçiriyor.

Ustalık, geçim ve aile hayatı:

Doğanay, mesleğinin aile geçimini sağladığını ve yıllarca süren çalışmayla 4 çocuğunu büyütüp evlendirdiğini vurguluyor. Kendi ifadeleriyle, "Ben ekmeğimi bu meslekten kazandım. 4 çocuk büyüttüm, hepsinin yuvasını kurdum. Hala bu işten ekmek yiyorum ve çalışmaya devam ediyorum." Usta, emekle örülen ürünlerin yaşamının merkezinde olduğunu belirtiyor.

Hazır üretim ve gençlerin ilgisizliği:

Teknolojinin gelişmesi ve hazır üretimin yaygınlaşmasıyla el emeği yorgancılığa ilginin azaldığını söyleyen Doğanay, mesleğin devredilememesinden kaygı duyuyor. "Bizden sonra bu işi sürdürecek kimse kalmayacak. Artık yapan yok. Parayla ‘gel, şu işi yap’ deseniz bile yapmazlar. Çünkü şimdiki gençler bu mesleği beğenmiyor," sözleriyle genç kuşağın işi tercih etmediğini aktarıyor.

Usta, el yapımı ürünlerin değerine dikkat çekiyor: "Hazır yapılanla elle yapılan bir olmaz. Ben yıllardır bu işi yapıyorum ama kendi evimde bile sadece iki tane kirkit dokuması var. Yaptıklarımı hep götürüp sattım. Kendim pek kullanmıyorum." Ayrıca pamuklu yorganın konforunu öne çıkararak, "Bence en güzeli pamuktur. Çünkü diğerleri insanı terletir," diyor.

Doğanay’ın sözleri, küçük dükkânda süren bu el sanatının günümüz koşullarında ayakta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor ve mesleğin devamı konusunda yerel bir uyarı niteliği taşıyor.

MEHMET DOĞANAY 54 YILDIR YORGANLARA İLMEK İLMEK EMEK İŞLİYOR