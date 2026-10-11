Akdeniz'e açılan Ruhun Yelkenleri engellilere denizle buluşma imkânı sunuyor

Trabzon'dan Akdeniz'e taşınan ruhun yelkenleri:

Trabzon Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından hayata geçirilen Ruhun Yelkenleri sosyal sorumluluk projesi, engelli bireyleri deniz ve yelken sporuyla buluşturmak amacıyla çalışmalarını Akdeniz'e taşıdı. Proje, deniz sevgisi, dayanışma ve toplumsal farkındalığı bir araya getirerek Trabzon'dan başlayıp uluslararası bir buluşmaya dönüşmeyi hedefliyor.

Temsil ve mesajlar:

Projede Trabzon'u; Bülent Bayburt (Akyazı Yelken Kulübü yat yarışları komite sorumlusu ve sporcu), Adil Duman (Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü başkanı ve sporcu) ve Merve Şahin (kulübün kadın sorumlusu ve sporcusu) temsil edecek. Ekip, deniz sporlarının yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını; özgüven, dayanışma ve sosyal yaşama katılım açısından da önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayacak.

Akdeniz rotası ve etkinlik takvimi:

Paylaşılan programa göre Akdeniz etabı 10 Ekim 2026'da Marmaris'te başlayacak, Antalya üzerinden devam edecek ve 24 Ekim 2026'da yeniden Marmaris'te tamamlanması planlanıyor. Organizasyon kapsamında yelken faaliyetlerinin yanı sıra atölyeler ve farkındalık etkinlikleri de düzenlenecek; Marmaris-Antalya-Mersin rotası farklı şehirlerden katılımcıları bir araya getirecek.

Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü, Ruhun Yelkenleri ile engelli bireylerin denizle doğrudan bağ kurmasına imkân sağlamayı, yelken sporuna erişimi desteklemeyi ve toplumdaki engellilik farkındalığını güçlendirmeyi hedefliyor. Kulübün Trabzon'dan Akdeniz'e uzanan bu yolculuğu, sporun birleştirici gücünü ve fırsat eşitliğinin önemini ön plana çıkarıyor.

TRABZON AKYAZI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ, ENGELLİ BİREYLERİN DENİZLE VE YELKEN SPORUYLA BULUŞMASINI AMAÇLAYAN 'RUHUN YELKENLERİ' SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINI AKDENİZ’E TAŞIYOR.