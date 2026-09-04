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Doğu Pasifik'te kartel lojistiğine darbe: Los Choneros'un ikmal teknesi batırıldı

SOUTHCOM, Ekvador'la ortak operasyonda Doğu Pasifik'te Los Choneros'a ait yakıt ikmal teknesinin boşaltıldıktan sonra ABD tarafından batırıldığını duyurdu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 05:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Doğu Pasifik'te kartel lojistiğine darbe: Los Choneros'un ikmal teknesi batırıldı

Operasyonun örgütlenmesi ve iş birliği:

SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador hükümetiyle koordineli yürütülen yeni bir saldırı dalgasının parçası olarak Doğu Pasifik'te uluslararası sularda seyreden bir tekneye operasyon düzenlendi. Müdahale, USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerlerinin tekneye çıkarma yapmasıyla gerçekleşti. Yapılan aramanın ardından gemide bulunan yük tamamen boşaltıldı ve boşaltılan tekne ABD kuvvetleri tarafından batırıldı. Operasyon sonucunda gemideki şahıslar Ekvador makamlarına teslim edilecek.

Uygulama ve beklenen etkiler:

Yetkililer, eylemin uyuşturucu kartellerinin lojistik zincirine doğrudan bir darbe olduğunu belirtti. SOUTHCOM açıklamasında, bu tür hedeflerin lojistik ve ikmal kapasitelerini azaltarak narko-terör ağlarını çökertme hedefine katkı sağladığı kaydedildi. Operasyonun, bölgedeki denetimi artırma ve kartel faaliyetlerini sekteye uğratma amaçlarına hizmet ettiği vurgulandı.

Kapsam ve önceki operasyonlar:

SOUTHCOM ayrıca son dönemde benzer eylemlerin sürdüğünü hatırlattı. 29 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde, Ekvador ile ortak yürütülen operasyonlarda Doğu Pasifik bölgesinde Los Choneros karteli tarafından kullanılan iki farklı yakıt ikmal teknesinin daha batırıldığı bildirilmişti. Yeni operasyon, bölgesel iş birliğinin devam ettiğini ve kartellerin deniz yollarına yönelik müdahalelerin sistematik olarak uygulandığını gösteriyor.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen yeni bir...

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümeti iş birliğiyle gerçekleştirilen yeni bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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