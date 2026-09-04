Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Üsküdar'da meclis yapısında beklenen değişim

Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Dört meclis üyesinin katılımı dolayısıyla AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

katılımın gerekçesi ve meclis üyelerinin açıklamaları:

CHP'den istifa eden meclis üyeleri adına konuşan Tahsin Usta, kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını söyledi. Usta, alınan kararın kolay olmadığını belirterek, "Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Usta, ayrıca karar sürecine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar’a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz."

AK Parti cephesinden değerlendirme ve hedefler:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir dört meclis üyesinin katılımından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Üsküdar’ımız adına heyecanlıyız, mutluyuz" dedi. Özdemir, yeni katılan meclis üyelerinin farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip olduğunu vurguladı ve "Hayatlarının uzun bir dönemini birçok farklı alanda başarıyla yürütmüş, toplumla bağ kurmuş ve güçlü bir geçmişe sahip isimler" şeklinde değerlendirdi.

Özdemir, Üsküdar'ı "küçük bir İstanbul’un özeti" olarak tanımlayarak ilçenin taşıdığı öneme dikkat çekti ve yeni dönemde meclis ile belediye yönetimi arasında koordinasyon sağlayarak hizmetlerin yaygınlaştırılacağını söyledi. Yerel yöneticiliğin vizyon gerektirdiğini belirten Özdemir, çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik politikaların önemine vurgu yaptı.

Programda Özdemir, katılımları nedeniyle meclis üyelerine teşekkür ederek, "Ben bu cesareti gösterdikleri için, Üsküdar için bu kararı aldıkları için, Üsküdar’ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamp konuşmasından alıntı yaparak partinin birlik mesajını hatırlattı.

AK Parti yetkilileri, katılan üyelerle meclisteki çalışmalara devam ederek ilçede ortak akıl ve istişareyle muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle koordineli hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

yargı süreci ve meclis takvimi:

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak 31 Temmuz'da tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu süreçte 5 Ağustos'ta yapılan meclis oturumunda CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili seçilmişti.

Seçime ilişkin meclis kararının yargıya taşınmasının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurmuş; itirazı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise 2 Eylül'de yürütmenin durdurulması kararına yönelik itirazı reddetmişti. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Üsküdar Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacağını duyurdu.

Meclis içindeki son değişiklikle birlikte, haberin kaynaklarında yer aldığı şekliyle Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li ve 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunduğu kaydedildi. AK Parti cephesi, yeni dönemde katılımların meclisteki çalışmaları ve ilçeye hizmeti güçlendireceğini belirtiyor.

Üsküdar'da yaşanan bu gelişme, hem yerel yönetim hem de meclis çoğunluğu açısından yakından takip edilmeye devam edecek.

ÜSKÜDAR’DA 4 CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ AK PARTİ’YE KATILDI