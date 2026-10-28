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Doğu Türkiye orta koridor demiryolu hattı 667 kilometrede yenileniyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Divriği–Kars–Gürcistan arasında 667 km demiryolu hattının modernizasyonu için 22 Aralık 2026'da ihale yapılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Doğu Türkiye orta koridor demiryolu hattı 667 kilometrede yenileniyor

projenin kapsamı ve kesimler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme (ETMIC) Projesi kapsamında 667 kilometrelik Divriği–Kars–Gürcistan sınırı hattının modernizasyonu için tasarım ve yapım ihalesinin Resmi Gazete'de ilan edildiğini bildirdi. Proje, Divriği–Erzincan, Erzincan–Erzurum, Erzurum–Kars ve Kars–Gürcistan sınırı olmak üzere dört ayrı kesimde yürütülecek.

Bakan Uraloğlu, mevcut hattın altyapı ve üstyapı rehabilitasyonunun yanı sıra elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirileceğini belirtti. Proje kapsamında telekomünikasyon altyapısının da yenileneceği ifade edildi.

ihale süreci ve takvim:

Divriği–Erzincan, Erzincan–Erzurum ve Erzurum–Kars etaplarının yapım ihalesi, uluslararası ihale modeline uygun olarak 22 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale, FIDIC Sarı Kitap modeline göre yürütülecek ve uluslararası rekabete açık olacak.

Teknik ve mali teklifler, 22 Aralık Salı günü saat 14.30a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne kapalı zarf usulüyle sunulacak; teknik teklifler aynı gün saat 14.45te açılacak. Bakan Uraloğlu, ihalenin en kısa sürede tamamlanarak yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

finansman, hedef süre ve beklenen katkılar:

Proje, Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle ortak finansmanla yürütülecek. Bakanlık, altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon işlerini entegre bir planla hayata geçirmeyi hedefliyor.

Yapım çalışmalarının 4 yılda tamamlanması öngörülüyor. Tamamlandığında Doğu–Batı demiryolu bağlantıları güçlendirilecek ve Orta Koridor'un taşımacılık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanacak. Ayrıca, daha önce İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile ihalesi gerçekleştirilen Kars–Gürcistan sınırı arasında BTK hattının ikinci hattı ile ilgili yapım, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları ETMIC projesi ile bütünleştirilerek sonuçlandırılacak.

Ulaştırma Bakanlığı, projenin bölgesel ulaşım ağında kapasite ve verimlilik artışı sağlamasını, uluslararası transit taşımacılığa olumlu etkiler getirmesini bekliyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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