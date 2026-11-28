Görüşmenin ayrıntıları:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 17.00'de bir araya geldi.
Resmi karşılama ve görüşme:
Erdoğan, mevkidaşı Tasulas'ı burada resmî törenle karşıladı. Törenin tamamlanmasının ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.
Resmî karşılama ritüeliyle başlayan toplantı, tarafların diplomatik temaslarını sürdürdüğünü gösteriyor ve iki ülke arasındaki doğrudan iletişimin önemini vurguluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas’la bir araya geldi
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