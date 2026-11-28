AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, önceki dönem AK Parti İzmir milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

teşkilat ve birlik vurgusu:

Toplantıda Saygılı, teşkilatın birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti. Teşkilatın her kademesindeki emekten söz eden Saygılı, siyasetin merkezinde insan ve millet ile kurulan gönül bağının bulunduğunu söyledi. Saygılı, bu birlikteliğe atıfla 'Bizim en büyük zenginliğimiz, bu salonda gördüğümüz birlik ve beraberliktir.' ifadelerini kullandı ve teşkilat mensuplarına çalışmaları için teşekkür etti.

altyapı, su ve ulaşım kararları:

Saygılı, İzmir'de altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızlanacağını belirterek kent genelinde başta yol çalışmaları olmak üzere birçok noktada şantiyelerin kurulacağını aktardı. Su tarifelerinde ilk 10 metreküp için yapılan indirimle İzmir'in büyükşehirler arasında daha uygun su tarifesine sahip şehirlerden biri haline geldiğini vurguladı. Ayrıca yeni yılda ulaşıma zam yapılmaması yönünde karar alındığını bildirdi.

Çalışmaların günlük yaşamda geçici aksamalara yol açabileceğini belirten Saygılı, hemşehrilerden anlayış ve sabır istedi; toplantıda öne çıkan cümlelerden biri şu oldu: 'İzmir'in dört bir yanında şantiyeler göreceksiniz.' Saygılı, 'Bugün biraz sabredeceğiz ki yarın daha rahat yollarımız, daha güçlü altyapımız olsun' diyerek kısa vadeli zahmetin kalıcı faydaya dönüştürüleceğini söyledi.

ortak hizmet anlayışı ve teşekkür:

Saygılı, İzmir'e yönelik hizmetlerde Ankara'daki destek ile Büyükşehir bünyesindeki çalışmaları işbirliği içinde yürüttüklerini aktardı. Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan ve milletvekillerinin Ankara'daki katkılarına, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çalışmalarına ve teşkilatın sahadaki gayretine vurgu yaptı. Konuşmasını teşkilat mensuplarına teşekkür ederek tamamlayan Saygılı, birlik ve beraberlik içinde İzmir için hizmete devam edeceklerini belirtti.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI