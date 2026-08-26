Döner lokantasında saniyelerle ölçülen müdahale: polis Heimlich manevrasıyla kadını kurtardı

Döner lokantasında yaşam savaşı: anlarda kurtuluş

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir dönerci, geçtiğimiz pazartesi günü öğleden sonra yaşanan bir boğulma vakasına sahne oldu. Yemek yiyen bir kadının nefes borusuna dönerden kopan bir parça kaçtı ve kadın kısa sürede nefes alamaz hale geldi.

müdahale ve görüntüler:

Mekânda müşteri olarak bulunan bir sivil polis memuru durumu fark etti ve hızla müdahale ederek kadına Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu nefes borusuna kaçan ekmek parçası çıkarıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

çalışanların tanıklığı:

Dönercide çalışan Enver Yavuz, olay anını şu sözlerle anlattı: "Pazartesi günü ikindi saatlerinde burada müşteri olarak polis memuru ve bir kadın oturuyordu. Ablanın ekmek borusuna ekmek parçası kaçtı. Kendisi biraz çıkartmaya çalışırken durumu polis durumu fark ediyor. Heimlich manevrası yapmasıyla beraber polisimiz kadının hayatını kurtardı. Buradan polis memuruna çok teşekkür ediyoruz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin"

Görüntülerde, beraberindeki çocukların kadının sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı, ardından polis memurunun müdahale edip durumu kontrol altına aldığı görülüyor. Kısa süreli panik yaşanmasına karşın hızlı müdahale sayesinde hayati tehlike atlatıldı.

Nefes borusuna ekmek parçası kaçan kadını, polis Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı