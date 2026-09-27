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Düğün ateşinde izne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

Konya'nın Emirgazi ilçesindeki bir düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun izne gelen 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti; hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düğün ateşinde izne gelen uzman çavuş hayatını kaybetti

olay yeri ve ilk bulgular:

Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde düzenlenen düğünde, ateşlenen silahtan çıkan kurşun izne gelen 25 yaşındaki uzman çavuş Serkan Deveci'ye isabet etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralanan Deveci'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralı haldeki Deveci kurtarılamadı.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında A.Ü. isimli kişi gözaltına alındı. Jandarma, olayın gelişimini ve silahın atılma şekliyle ilgili çalışmayı sürdürüyor.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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