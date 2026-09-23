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Düğün yolculuğunu şehir içi minibüsüyle yapan çift alkışlarla salona girdi

Rize'de Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı, gelin arabası yerine arkadaş ve davetlilerle birlikte şehir içi minibüsünü seçti; yolculuk şarkılar ve alkışlarla sürdü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düğün yolculuğunu şehir içi minibüsüyle yapan çift alkışlarla salona girdi

Rize'de farklı bir düğün ulaşı mı

Rize'de hayatlarını birleştiren Hazal Aslan ile Onur Naci Kamçıcı, düğün günlerinde klasik konvoy yerine şehir içi yolcu minibüsü kullanmayı tercih etti. Seçim, çiftin davetlilerle bir arada olma isteğini yansıtıyordu.

Neden minibüs tercih edildi:

Gelin ve damat, geleneksel gelin arabası yerine daha samimi bir seçenek olarak minibüsü seçti. Bu tercih, çiftin arkadaşları ve yakınlarıyla yol boyunca aynı alanda bulunma arzusuna bağlıydı ve düğün konvoyunun resmi havasını yumuşattı.

Yolculuk anları ve karşılamalar:

Kız evinin bulunduğu Gündoğdu Mahallesinden çıkan davetlilerle birlikte minibüse binen grup, şarkılar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde ilerledi. Yolculuk, Portakallık Mahallesi'ndeki düğün salonunda sona erdi ve çift salona girişte konukların alkışlarıyla karşılandı.

Minibüs içindeki coşkulu anlar hem davetlilerin hem de çevredeki vatandaşların dikkatini çekti; çiftin bu tercihinin düğün atmosferine sıcak ve paylaşımcı bir renk kattığı gözlendi.

RİZE’DE DÜNYA EVİNE GİREN HAZAL ASLAN VE ONUR NACİ KAMÇICI ÇİFTİ, DÜĞÜN SALONUNA GİTMEK İÇİN GELİN...

RİZE’DE DÜNYA EVİNE GİREN HAZAL ASLAN VE ONUR NACİ KAMÇICI ÇİFTİ, DÜĞÜN SALONUNA GİTMEK İÇİN GELİN ARABASI YERİNE ŞEHİR İÇİ YOLCU MİNİBÜSÜNÜ KULLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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