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Düğünde havaya ateş açan şahıs sivil polis takibiyle suçüstü yakalandı

Akşehir'de sivil polisler, düğünde havaya ateş eden Y.A.'yı elindeki silahla suçüstü yakalayıp gözaltına aldı; şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düğünde havaya ateş açan şahıs sivil polis takibiyle suçüstü yakalandı

olayın gelişimi:

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Yeni Mahalle Halk Ekmek Fırını yanında düzenlenen bir düğün sırasında havaya ateş edildiği yönündeki ihbar, sivil polis ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Ekipler, dikkat çekmemek amacıyla düğünü bir süre izleyerek olayı ve şüpheliyi tespit etmeye çalıştı.

suçüstü yakalama:

Gözlem sonucunda havaya ateş açtığı belirlenen Y.A., elindeki silahla birlikte polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem yapıldı.

adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.A., adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, düğünlerde güvenliğin sağlanması ve silah kullanımının önlenmesinin önemini yeniden ortaya koydu.

ELE GEÇİRİLENLER.

ELE GEÇİRİLENLER.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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