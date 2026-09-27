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Dur ihtarına uymayan araçta 3 bin captagonla iki kişi tutuklandı

Kilis'te 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araç Şehit Sakıp Mahallesi'nde durduruldu; üst aramada 3 bin captagon hap bulundu, iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dur ihtarına uymayan araçta 3 bin captagonla iki kişi tutuklandı

olayın özeti:

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sırasında Akpınar Yolu mevkiinde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir araç Şehit Sakıp Mahallesi'nde durduruldu. Araçta bulunan iki kişi yakalandı.

yakalanma ve ele geçirilenler:

Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 3 bin captagon hap ele geçirildi. Olay yerinde yürütülen inceleme ve arama işlemleri sonucunda ele geçirilen maddeler kayıt altına alındı.

adli süreç:

Hakkında adli işlem yapılan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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