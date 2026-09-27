İnegöl'de park yolu caddesi'nde otobüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 22 Eylül Salı günü saat 13.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Park Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki özel halk otobüsünün yola çıkan bir yayaya çarpması sonucu ağır yaralanma meydana geldi. Olayda 68 yaşındaki Zübeyda Yıldız yere düştü ve çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpmanın ardından olay yerinde yapılan ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen Yıldız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanedeki tetkiklerde beyin kanaması tespit edilen Yıldız, ameliyata alındı ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde izlendi.

Görüntüler ve tedavi süreci:

Olay anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında otobüsün kadına çarpması ve Yıldız'ın yere düşmesi saniye saniye görüldü. Yoğun bakımda sürdürülmüş olan tedaviye rağmen, Zübeyda Yıldız yaklaşık 5 günlük mücadeleden sonra yaşamını kaybetti.

Sürücünün adli durumu:

Kaza sonrası adliyeye sevk edilen otobüs şoförü Yıldırım D. (45) hakkında işlem yapıldı; mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kazanın meydana geldiği yer, araç plakası ve tarafların kimlik bilgileri şu şekilde bildirildi: otobüs plakası 16 M 06011, sürücü Yıldırım D., kazaya uğrayan kişi Zübeyda Yıldız (68). Yetkililer ve hastane ekipleri, olayla ilgili tespit ve müdahalelerin tamamlandığını açıkladı.

FECİ KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.