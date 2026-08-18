Erzurum için ulaşım ve spor altyapısında kritik adımlar

Vali Baruş'un açıklamaları:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, valilik makamında Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi ve Erzurum Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Esat Bindesen ile gerçekleştirdiği görüşmede kentin yatırım gündemini değerlendirdi. Toplantıda şehirde süren projeler, ulaşım yatırımları ve Süper Lig’e yükselen Erzurumspor’un durumu ele alındı.

Baruş, kamu kurumlarının yürüttüğü projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Erzurum’un ihtiyaçlarını karşılamak için kararlı olduklarını vurguladı. “Erzurum’a hizmet etmenin derin bir çabası ve gayreti içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

ulaşım projeleri:

Vali Baruş, Kırık, Dallıkavak ve Kop tünellerinin tamamlanmasının öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu ifade etti. Bu tünellerin tamamlanmasıyla kent ile çevre iller arasındaki lojistik ve ulaşım bağının güçleneceğini belirten Baruş, projelerin bölge ekonomisine ve sosyal hayata olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Baruş, yatırımların koordinasyon içinde sürdüğünü ve merkezi yönetimin desteği sayesinde çalışmaların hız kesmeden ilerlediğini aktardı. Bu yaklaşımın ulaşım ağında kalıcı iyileşmeler üretmesi ve ticaretin canlanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Kazım Karabekir Stadı maçlara hazır:

Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselmesinin kentte yarattığı heyecanın bilinciyle stadyum çalışmalarının son aşamaya getirildiğini söyleyen Vali Baruş, Kazım Karabekir Stadı’nda yaptığı incelemeler sonucunda tespit edilen teknik ve fiziki eksikliklerin giderildiğini bildirdi.

Baruş, stadyumun Erzurumspor’un maçlarını kendi sahasında, taraftarının önünde oynayabilmesi için tamamen hazır durumda olduğunu belirterek mavi-beyazlı taraftarlara müjde verdi. Stadyumla ilgili son kontrollerin tamamlandığı vurgulandı.

Görüşme, Erzurum’un tarihi ve kültürel mirasını koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek adımların koordinasyon içinde atılmasının önemi üzerinde durulmasıyla sona erdi. Baruş, merkezi destekle sürdürülen yatırımların şehrin geleceğine katkı sunacağını tekrar etti.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KENTTE YAPIMI SÜREN KIRIK, DALLIKAVAK VE KOP TÜNELLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERİLDİĞİNİ, KAZIM KARABEKİR STADI’NDAKİ EKSİKLERİN GİDERİLEREK STADYUMUN ERZURUMSPOR'UN MAÇLARINA HAZIR HALE GETİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.