Dolar 47,9275 +0,01%
Euro 55,4953 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.767,03 -0,66%
EUR/USD 1,1577 +0,00%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Erzurum için ulaşım ve spor altyapısında kritik adımlar

Vali Aydın Baruş, Kırık, Dallıkavak ve Kop tünellerinin tamamlanması için yoğun çalışıldığını, Kazım Karabekir Stadı'nın maçlara hazır olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 15:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum için ulaşım ve spor altyapısında kritik adımlar

Vali Baruş'un açıklamaları:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, valilik makamında Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi ve Erzurum Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Esat Bindesen ile gerçekleştirdiği görüşmede kentin yatırım gündemini değerlendirdi. Toplantıda şehirde süren projeler, ulaşım yatırımları ve Süper Lig’e yükselen Erzurumspor’un durumu ele alındı.

Baruş, kamu kurumlarının yürüttüğü projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Erzurum’un ihtiyaçlarını karşılamak için kararlı olduklarını vurguladı. “Erzurum’a hizmet etmenin derin bir çabası ve gayreti içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

ulaşım projeleri:

Vali Baruş, Kırık, Dallıkavak ve Kop tünellerinin tamamlanmasının öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu ifade etti. Bu tünellerin tamamlanmasıyla kent ile çevre iller arasındaki lojistik ve ulaşım bağının güçleneceğini belirten Baruş, projelerin bölge ekonomisine ve sosyal hayata olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Baruş, yatırımların koordinasyon içinde sürdüğünü ve merkezi yönetimin desteği sayesinde çalışmaların hız kesmeden ilerlediğini aktardı. Bu yaklaşımın ulaşım ağında kalıcı iyileşmeler üretmesi ve ticaretin canlanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Kazım Karabekir Stadı maçlara hazır:

Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselmesinin kentte yarattığı heyecanın bilinciyle stadyum çalışmalarının son aşamaya getirildiğini söyleyen Vali Baruş, Kazım Karabekir Stadı’nda yaptığı incelemeler sonucunda tespit edilen teknik ve fiziki eksikliklerin giderildiğini bildirdi.

Baruş, stadyumun Erzurumspor’un maçlarını kendi sahasında, taraftarının önünde oynayabilmesi için tamamen hazır durumda olduğunu belirterek mavi-beyazlı taraftarlara müjde verdi. Stadyumla ilgili son kontrollerin tamamlandığı vurgulandı.

Görüşme, Erzurum’un tarihi ve kültürel mirasını koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek adımların koordinasyon içinde atılmasının önemi üzerinde durulmasıyla sona erdi. Baruş, merkezi destekle sürdürülen yatırımların şehrin geleceğine katkı sunacağını tekrar etti.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KENTTE YAPIMI SÜREN KIRIK, DALLIKAVAK VE KOP TÜNELLERİNİN TAMAMLANMASI...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, KENTTE YAPIMI SÜREN KIRIK, DALLIKAVAK VE KOP TÜNELLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERİLDİĞİNİ, KAZIM KARABEKİR STADI’NDAKİ EKSİKLERİN GİDERİLEREK STADYUMUN ERZURUMSPOR'UN MAÇLARINA HAZIR HALE GETİRİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mezarın açılacağı haberinin ardından Süleymancılar Karacaahmet'te toplandı
images

Diyarbakır'da iş dünyası huzura sıkılan kurşuna ortak tepki verdi
images

Diyarbakır iş dünyasından kuyumcuya yönelik kurşunlamaya ortak tepki
images

Eskişehir müftülüğünde ihtida merasimi: İtalya uyruklu Annachiara Ferrara müslüm...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası