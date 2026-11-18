Olayın detayları:

Eskişehir'in kırsal bir alanında yaralı halde bulunan bir sokak köpeğine, duyarlı bir vatandaş sahip çıktı. Köpeğin arka bacağı ve karın kısmında derin yarası olduğu ve vatandaşın kendi imkânlarıyla pansuman yaptığı bildirildi.

Yaralı hayvan sakinleştirildikten sonra önce tedavi edildi, ardından ekmekle beslenerek güçlendirilmesi sağlandı. Tedavinin ardından köpek ayağa kalkıp bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşın sözleri:

"Allah rızası için yapıyoruz biz, hayvanlarımız düzelsin, iyileşsin" diyen müdahaleyi yapan kişi, hayvanların bakımsız bırakıldığını vurgulayarak, "Bu hayvanları böyle edenlerin Allah cezasını versin." ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR’DE BİR VATANDAŞ, BACAK VE KARIN BÖLGESİNDEN YARALANAN SOKAK KÖPEĞİNİ KENDİ İMKANLARIYLA TEDAVİ EDEREK BESLEDİ.