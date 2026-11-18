Tekirdağ'da 'Hayatın İçinde Tüm Renkler' sergisi açıldı

Tekirdağ Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören psikiyatri hastalarının rehabilitasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan resim ve el sanatları, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergiyle ziyaretçilere sunuldu. Etkinlik, merkezde yürütülen uğraşı terapilerinin ve el sanatları atölyelerinin bir ürünü olarak dikkat çekti.

serginin içeriği:

Sergide danışanların el emeğiyle hazırladığı tabloların yanı sıra boyalı deniz taşları, örgü ürünleri ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli el sanatları eserleri yer aldı. Ziyaretçiler eserleri dolaşarak hem üretimin arka planını gördü hem de danışanların günlük yaşamlarına dair fikir edindi.

rehabilitasyon çalışmalarının amacı ve yaklaşımı:

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeki Vatansever, merkezde şizofreni, bipolar bozukluk ve benzeri kronik ruhsal hastalıkları bulunan bireylere yönelik psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunulduğunu belirtti. Multidisipliner ekipte psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanlarının bulunduğunu vurgulayan Vatansever, bireysel görüşmelerin yanı sıra grup çalışmaları, psikoeğitimler, aile eğitimleri ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Vatansever, el sanatları, resim ve uğraşı terapileri aracılığıyla danışanların üretkenliklerinin ve özgüvenlerinin artırılmasının, aynı zamanda toplumsal yaşama katılımlarının desteklenmesinin hedeflendiğini kaydetti. Sergide yer alan eserlerin danışanların rehabilitasyon sürecinde ortaya koyduğu emek ve çalışmaların ürünü olduğuna dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi. Etkinlik, danışanların üretimlerini toplumla buluşturmanın yanı sıra sosyal katılımlarını ve aidiyet duygularını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Protokolün de katıldığı açılışa Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca açık kalacak ve ziyaretçiler sergiye bu süre içinde erişebilecek.

Tekirdağ'da "Hayatın içinde tüm renkler" sergisi açıldı