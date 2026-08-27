Duyarlı vatandaşın bildirimiyle kayıp cüzdan sahibine teslim edildi

olay yeri ve bulunan eşya:

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, içinde 1 adet altın, 500 TL nakit para ve kişisel kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanını düşürdü. Cüzdanın içinde iletişim bilgisi yer almayınca, bulan kişi eşyayı polise bildirdi ve atılacak adımlar için emniyet güçlerine teslim etti.

duyarlı vatandaşın bildirimi:

Yolda bulunan cüzdanı alan vatandaşın ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, cüzdan içindeki kimlik bilgilerini inceleyerek sahibinin adresini belirledi. İhbarın ardından emniyet ekipleri kısa sürede tespit edilen adrese yöneldi.

polisin tespiti ve teslimatı:

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adrese giderek kayıp cüzdanı eksiksiz şekilde sahibine elden teslim etti. Kapıyı açıp cüzdanını gören vatandaş, şaşkınlık ve sevinç yaşarken, hem cüzdanı bulan duyarlı kişiye hem de eşyasını kapısına kadar getiren emniyet mensuplarına teşekkür etti.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE KAYBOLAN VE İÇERİSİNDE ALTIN, PARA İLE KİŞİSEL KİMLİKLERİN BULUNDUĞU CÜZDAN, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN SAHİBİNE ULAŞTIRILDI.