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Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler için beş günlük kampüs şenliği tamamlandı

Düzce Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen beş günlük 'Kampüse Hoş Geldin' etkinlikleri konser, spor ve topluluk tanıtımlarıyla sona erdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler için beş günlük kampüs şenliği tamamlandı

Kampüse Hoş Geldin etkinlikleri tamamlandı

Düzce Üniversitesi tarafından, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen 'Kampüse Hoş Geldin Etkinlikleri' sona erdi. Etkinlikler, öğrencilerin akademik yıl başlangıcını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle karşılamasına olanak sağladı.

Topluluk tanıtımları ve katılım fırsatları:

Beş gün boyunca süren tanıtım organizasyonlarında, Düzce Üniversitesi bünyesindeki öğrenci toplulukları açtıkları stantlarda faaliyet alanlarını öğrencilere aktardı. Katılımcılar, ilgi duydukları topluluklar hakkında bilgi edinme, temsilcilerle birebir görüşme ve üyelik başvurusu yapma imkânı buldu. Bu sayede yeni öğrencilerin kampüs yaşamına adaptasyonu desteklendi.

Sportif ve kültürel etkinlikler kampüs yaşamını hareketlendirdi:

Program dahilinde düzenlenen sportif aktiviteler arasında satranç turnuvası ve çeşitli rekreatif yarışmalar yer aldı. Bu etkinlikler, öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmesine ve sosyal etkileşimlerini artırmasına katkıda bulunarak kampüste birlik duygusunu güçlendirdi.

Konserler ve gösteriler unutulmaz anlar bıraktı:

Etkinliklerin öne çıkan bölümü olan konser programları, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren sahne performanslarında Kültür Sanat ve Dans Topluluğunun halk oyunları gösterisi ilgi çekti. Sahne alan diğer isimler ise DJ Serkan, Berat Civelek, DJ Ali Yüksel ve Mervan Çil oldu; performanslar yüksek enerjili bir atmosfer yarattı.

'Kampüse Hoş Geldin Etkinlikleri' Düzce Üniversitesi'nin öğrencilere sunduğu sosyal olanakları gözler önüne sererken, yeni akademik yılın başlangıcını canlı ve etkileşimli bir ortamda kutlama fırsatı sundu. Etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen programlarla kampüs yaşamına renk kattı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN, DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, 2026-2027 EĞİTİM...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN, DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI’NIN BAŞLAMASI VESİLESİYLE DÜZENLENEN “KAMPÜSE HOŞ GELDİN ETKİNLİKLERİ”, ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ TANITIM FAALİYETLERİ, SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE BİRBİRİNDEN RENKLİ KONSER PROGRAMLARININ ARDINDAN SONA ERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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