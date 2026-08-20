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Düzce’de 50 kadına gastronomi kapısı açıldı

SOGEP desteğiyle hayata geçen Düzce Tarım Akademisi Mutfak Atölyesi'nde 50 kadın, 366 saat teorik ve uygulamalı eğitimle gastronomiye hazırlandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Düzce’de 50 kadına gastronomi kapısı açıldı

Düzce tarım akademisi mutfak atölyesi tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından koordine edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Düzce Belediyesi tarafından yürütülen Düzce Tarım Akademisi Mutfak Atölyesi Projesi tamamlandı. Proje ile bölgeye modern bir uygulama mutfağı kazandırıldı ve kadınların mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir eğitim programı uygulandı.

Eğitim altyapısı ve programın kapsamı:

Proje kapsamında Düzce Tarım Akademisi bünyesinde 250 metrekare büyüklüğünde, 100 kişi kapasiteli modern bir mutfak atölyesi kuruldu. Atölyede gastronomi alanında uygulamalı eğitimlere uygun donanım sağlandı ve 50 kadın kursiyere toplam 366 saat teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimler; aşçılık, pastacılık, servis hizmetleri, barista ve yiyecek-içecek uygulamalarını kapsayacak şekilde planlandı.

Hedefler ve yerel etki:

Programın temel amaçları arasında kursiyerlerin gastronomi ve turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerileri kazanması, iş gücü piyasasına daha kolay katılabilmeleri ve sektördeki istihdam edilebilirliklerinin artırılması yer aldı. Ayrıca proje; kadınların girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ve sürdürülebilir mutfak uygulamalarına ilişkin farkındalığın artırılmasına da katkı sağlamayı hedefledi.

Kapanış toplantısı Düzce Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirildi ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Proje yetkilileri, mesleki eğitimlerini tamamlayan kadınların gastronomi ve turizm sektöründeki istihdam olanaklarına yönlendirilmesinin sağlanacağını belirtti.

MARKA koordinasyonunda yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje, Düzce’de hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve kentin yerel kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan uygulamalar arasında yer aldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN VE DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA)...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN VE DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) TARAFINDAN KOORDİNE EDİLEN SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) KAPSAMINDA, DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN DÜZCE TARIM AKADEMİSİ MUTFAK ATÖLYESİ PROJESİ TAMAMLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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