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Başkan Yapar nikah salonu çalışmalarını yerinde inceledi

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Günyazı'daki Kisecik-EXPO yolu üzerindeki yapımı süren nikah salonunu ekiplerden bilgi alarak inceledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Başkan Yapar nikah salonu çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Yapar nikah salonu çalışmalarını yerinde inceledi

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Günyazı Mahallesi Kisecik-EXPO yolu üzerindeki yapımı süren nikah salonu inşaatını yerinde inceledi. Depremin izlerinin silindiği Antakya'da, kentsel yapılanma ve sosyal alanların yenilenmesi çalışmalarının parçası olan projede ekiplerden bilgi aldı.

Projenin amaçları ve işleyişi:

Nikah salonu, vatandaşların en özel günlerine ev sahipliği yapacak şekilde planlanıyor. Başkan Yapar, inşaatın hızlı ve titizlikle devam ettiğini belirterek projenin Antakya'nın sosyal donatılarını güçlendireceğini vurguladı.

Şehir yapılanmasında öncelikler:

Antakya Belediyesi, şehir yapılanması ve sosyal faaliyet alanlarının yenilenmesini önceliklendirmiş durumda. Günyazı'daki bu çalışma da bölgedeki sosyal yaşamın canlanmasına katkı sağlaması hedeflenen projeler arasında yer alıyor. Yapar, yapımı devam eden nikah salonunun Antakya'ya hayırlı olmasını temenni etti.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, YAPIMI DEVAM EDEN NİKAH SALONUNDA İNCELEMELERDE...

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR, YAPIMI DEVAM EDEN NİKAH SALONUNDA İNCELEMELERDE BULUNARAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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