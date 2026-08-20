Gençlerin yönetime doğrudan katıldığı model: Bahçelievler’in 15 bin genç danışmanı

Genç başkan danışmanları modeli nasıl işliyor:

Bahçelievler Belediyesi tarafından geliştirilen 'Genç Başkan Danışmanları' oluşumu, ilçedeki lise sınıflarından seçilen öğrenciler ve üniversiteli gençlerin bir araya gelmesiyle büyüdü. Belediye yetkilileri, katılımı sağlayan mekanizmanın gençlerle yerel yönetim arasındaki iletişimi doğrudan kurduğunu ve uygulamaya dönük bir platform sunduğunu belirtiyor.

Başkan Dr. Hakan Bahadır oluşumun üye sayısının 15 bine ulaştığını açıkladı. Bahadır, gençlerin sadece görüş bildirmekle kalmayıp karar alma, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi süreçlerinde de yer aldıklarını vurguladı.

Katılımın kapsamı ve amaçları:

Model, siyasal bir yapılanma değil; gençlerin kente aidiyetini güçlendiren, yerel yönetim deneyimi kazandıran bir sosyal katılım biçimi olarak tanımlanıyor. Genç Başkan Danışmanları, belediyenin planladığı projelerden gençlere yönelik hizmetlere kadar geniş bir alanda önerilerini doğrudan yönetime iletiyor ve uygulama süreçlerine katkı sunuyor.

Belediye yetkilileri, bu yaklaşımın gençlerin özgüvenini artırmayı, kentle bağlarını güçlendirmeyi ve yerel yönetimde erken deneyim edinmelerini sağlamayı hedeflediğini söylüyor. Modelin, gençleri sorunların yalnızca muhatabı olmaktan çıkarıp çözümün parçası haline getirmesi amaçlanıyor.

Webinar ve yönetim sürecine ilişkin değerlendirmeler:

Bahçelievler Belediyesi'nin üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle düzenlenen 'Bahçelievler’de Genç Dostu Belediyecilik' başlıklı webinar, gençlerin katılım modelleri ve uygulamadaki örneklerin paylaşıldığı bir platform sağladı. Programa katılan Başkan Dr. Hakan Bahadır, belediyecilik anlayışlarının merkezinde gençlerin yer aldığını söyledi ve şunları belirtti: 'Biz görevimizi yapalım, gençler de yarın yönetsin' anlayışını benimsemediklerini, gençlerin bugünden kentin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Bahadır, 'Gençler bizim sadece yarınımız değil, aynı zamanda bugünümüz' ifadelerini kullanarak gençlerin karar süreçlerine doğrudan dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Eğitim, sosyal yaşam ve ofis yapısı:

Belediye, gençlere yönelik uygulamaların yanı sıra eğitim desteği sunuyor; kırtasiye yardımı, ulaşım desteği ve sınav hazırlık programlarının yanı sıra 24 saat açık kütüphaneler ile öğrencilere sürekli çalışma imkânı sağlanıyor. Gençlere yönelik kültürel geziler, spor aktiviteleri (yüzme, fitness, bowling) ve farklı alanlardaki kulüpler (yapay zekâ, yazılım, resim, müzik) gençlerin yeteneklerini geliştirme olanağı sunuyor.

Genç Başkan Danışmanları Ofisi, gençlerin yalnızca etkinliklere katıldığı değil, belediye yönetimiyle doğrudan temas kurup proje geliştirebildiği, fikir ürettikleri bir merkez olarak işlev görüyor. Bu merkezi yapı gençlerin görüşlerinin karar süreçlerine daha sistematik şekilde dahil edilmesine olanak tanıyor.

Bahçelievler modeli, gençlerin enerjisi ve yenilikçi bakışlarının yerel yönetim hizmetlerinin niteliğini güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Başkan Bahadır, gençlerle kurulan doğrudan iletişimin kent yönetiminde sürdürülebilir faydalar sağladığını belirterek, 'Biz gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bahçelievler’i gençlerimizle birlikte yönetiyor, geleceğe ilişkin kararlarımızı onlarla birlikte şekillendiriyoruz' sözleriyle yaklaşımı özetledi.

15 bin kişiye ulaşan Genç Başkan Danışmanları oluşumu, Bahçelievler’de gençlerin yerel yönetimde söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik uygulaması olarak Türkiye genelinde örnek teşkil etmeye devam ediyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DR. HAKAN BAHADIR