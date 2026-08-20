Dolar 48,0154 +0,15%
Euro 56,1265 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.064,26 +0,68%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,25 +1,78%
--°

Gençlerin yönetime doğrudan katıldığı model: Bahçelievler’in 15 bin genç danışmanı

Bahçelievler'de Genç Başkan Danışmanları 15 bin üyeye ulaştı; gençler karar alma, uygulama ve değerlendirmede doğrudan rol alıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:39

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 11:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Gençlerin yönetime doğrudan katıldığı model: Bahçelievler’in 15 bin genç danışmanı

Genç başkan danışmanları modeli nasıl işliyor:

Bahçelievler Belediyesi tarafından geliştirilen 'Genç Başkan Danışmanları' oluşumu, ilçedeki lise sınıflarından seçilen öğrenciler ve üniversiteli gençlerin bir araya gelmesiyle büyüdü. Belediye yetkilileri, katılımı sağlayan mekanizmanın gençlerle yerel yönetim arasındaki iletişimi doğrudan kurduğunu ve uygulamaya dönük bir platform sunduğunu belirtiyor.

Başkan Dr. Hakan Bahadır oluşumun üye sayısının 15 bine ulaştığını açıkladı. Bahadır, gençlerin sadece görüş bildirmekle kalmayıp karar alma, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi süreçlerinde de yer aldıklarını vurguladı.

Katılımın kapsamı ve amaçları:

Model, siyasal bir yapılanma değil; gençlerin kente aidiyetini güçlendiren, yerel yönetim deneyimi kazandıran bir sosyal katılım biçimi olarak tanımlanıyor. Genç Başkan Danışmanları, belediyenin planladığı projelerden gençlere yönelik hizmetlere kadar geniş bir alanda önerilerini doğrudan yönetime iletiyor ve uygulama süreçlerine katkı sunuyor.

Belediye yetkilileri, bu yaklaşımın gençlerin özgüvenini artırmayı, kentle bağlarını güçlendirmeyi ve yerel yönetimde erken deneyim edinmelerini sağlamayı hedeflediğini söylüyor. Modelin, gençleri sorunların yalnızca muhatabı olmaktan çıkarıp çözümün parçası haline getirmesi amaçlanıyor.

Webinar ve yönetim sürecine ilişkin değerlendirmeler:

Bahçelievler Belediyesi'nin üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle düzenlenen 'Bahçelievler’de Genç Dostu Belediyecilik' başlıklı webinar, gençlerin katılım modelleri ve uygulamadaki örneklerin paylaşıldığı bir platform sağladı. Programa katılan Başkan Dr. Hakan Bahadır, belediyecilik anlayışlarının merkezinde gençlerin yer aldığını söyledi ve şunları belirtti: 'Biz görevimizi yapalım, gençler de yarın yönetsin' anlayışını benimsemediklerini, gençlerin bugünden kentin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Bahadır, 'Gençler bizim sadece yarınımız değil, aynı zamanda bugünümüz' ifadelerini kullanarak gençlerin karar süreçlerine doğrudan dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Eğitim, sosyal yaşam ve ofis yapısı:

Belediye, gençlere yönelik uygulamaların yanı sıra eğitim desteği sunuyor; kırtasiye yardımı, ulaşım desteği ve sınav hazırlık programlarının yanı sıra 24 saat açık kütüphaneler ile öğrencilere sürekli çalışma imkânı sağlanıyor. Gençlere yönelik kültürel geziler, spor aktiviteleri (yüzme, fitness, bowling) ve farklı alanlardaki kulüpler (yapay zekâ, yazılım, resim, müzik) gençlerin yeteneklerini geliştirme olanağı sunuyor.

Genç Başkan Danışmanları Ofisi, gençlerin yalnızca etkinliklere katıldığı değil, belediye yönetimiyle doğrudan temas kurup proje geliştirebildiği, fikir ürettikleri bir merkez olarak işlev görüyor. Bu merkezi yapı gençlerin görüşlerinin karar süreçlerine daha sistematik şekilde dahil edilmesine olanak tanıyor.

Bahçelievler modeli, gençlerin enerjisi ve yenilikçi bakışlarının yerel yönetim hizmetlerinin niteliğini güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Başkan Bahadır, gençlerle kurulan doğrudan iletişimin kent yönetiminde sürdürülebilir faydalar sağladığını belirterek, 'Biz gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bahçelievler’i gençlerimizle birlikte yönetiyor, geleceğe ilişkin kararlarımızı onlarla birlikte şekillendiriyoruz' sözleriyle yaklaşımı özetledi.

15 bin kişiye ulaşan Genç Başkan Danışmanları oluşumu, Bahçelievler’de gençlerin yerel yönetimde söz sahibi olduğu katılımcı belediyecilik uygulaması olarak Türkiye genelinde örnek teşkil etmeye devam ediyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DR. HAKAN BAHADIR

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DR. HAKAN BAHADIR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eski bakan Denizolgun'un mezarı açıldı, naaşı tekrar defnedildi
images

Hasarlı Great Ocean tersaneye götürülmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti
images

Otonom kara sistemlerinde yerli atılım: BARKAN 2 TEKNOFEST Mavi Vatan'da
images

Yerli otonom kara aracı BARKAN 2 TEKNOFEST Mavi Vatan'da ilgi gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı