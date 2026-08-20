Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde motivasyon ve verimlilik odaklı istişare

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde motivasyon artırma hedefiyle toplantı yapıldı

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini yükseltmek amacıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Başhekim KBB Uzmanı Op. Dr. Soner Taşar ile idari amirler katıldı; farklı meslek gruplarından personel temsilcileriyle bir araya gelinerek doğrudan görüş alışverişi yapıldı.

Toplantının odağı:

Görüşmelerde başlıca gündem maddeleri olarak çalışma şartları ve fiziki ortam, görev tanımlarının netliği, çalışma saatleri ile takdir ve motivasyon uygulamaları öne çıktı. Çalışanların öneri ve talepleri ayrıntılı şekilde dinlendi; günlük iş akışının iyileştirilmesi ve saha koşullarının güçlendirilmesine yönelik pratik öneriler paylaşıldı.

Yönetim değerlendirmesi:

Hastane yönetimi, toplantıda aktarılan görüşlerin kurumun gelişimi açısından önem taşıdığını vurgulayarak katkı sunan tüm personele teşekkür etti. Karşılıklı fikir alışverişi sonucunda, hizmet kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir, huzurlu bir çalışma ortamı oluşturulması için atılacak adımların değerlendirilmesine karar verildi. Yönetim, alınan geri bildirimleri takip ederek uygulamaya dönük çalışmaların süreceğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK VE ÇALIŞMA ORTAMININ DAHA VERİMLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.