Tarsus'ta üreticilere ekipman desteği ve hasat eğitimi

Tarsus'ta tarımsal destek programı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Tarsus ilçesinde üreticilere su tankerleri teslim edildi ve turunçgil üreticilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Teslim törenine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke ile üreticiler katıldı.

tanker teslimatı ve amaçları:

Programda dağıtılan su tankerleri ile üreticilerin sulama ve su kullanımını daha etkin hale getirmesi, sahada lojistik desteğin güçlendirilmesi ve üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Uygun ekipman temini, kırsal alanlardaki üreticilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamada öncelikli rol oynuyor.

eğitimin içeriği ve iş birliği:

Törenin ardından, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Turunçgillerde Doğru Hasat Teknikleri" toplantısında üreticiler, ihracatçılar, ziraat mühendisleri ve sektör temsilcilerine uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimi Dr. Raziye Çetinkaya verdi; katılımcılara ürün kalitesinin korunması, pazar değerinin artırılması ile hasat sırasında oluşabilecek kayıpların en aza indirilmesine yönelik doğru hasat yöntemleri ve teknik uygulamalar anlatıldı.

Yetkililer, ekipman teslimi ve teknik eğitimin KDAKP kapsamındaki desteklerin bir parçası olduğunu belirterek, benzer çalışmaların tarımsal üretimi sürdürülebilir biçimde desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ (KDAKP) KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE SU TANKERLERİ TESLİM EDİLİRKEN, TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK DOĞRU HASAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ VERİLDİ.