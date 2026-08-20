Büyükçekmece'nin yeni odak noktası: Cumhuriyet Kent Meydanı açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle tamamlanan Cumhuriyet Kent Meydanı, 80 bin metrekarelik alanıyla kentin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek. Proje, kent kimliğini ve Cumhuriyet mirasını bir arada sunan yapılarıyla dikkat çekiyor.

projenin kapsamı:

Alan; Büyükçekmece Belediye Binası, Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi, Atatürk Evi ve çevresindeki diğer tarihi eserleri bünyesinde topluyor. Proje, Büyükçekmece Belediyesinin vizyon projelerinden biri olarak hayata geçirildi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmayla tamamlandı. Meydanın resmi açılışı 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde, Zafer Bayramı’nın 104'üncü yılı kutlamalarının parçası olarak sevilen sanatçı Melek Mosso konser verecek. Etkinlik programı, tören ve kültürel sunumlarla meydanın kent yaşamına hızlı bir giriş yapmasını hedefliyor.

kültür, sanat ve turizm etkisi:

Cumhuriyet Kent Meydanı, sahip olduğu eserler, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla adeta bir açık hava müzesi deneyimi sunuyor. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Heykel Sempozyumu’na katılan heykeltraşların eserleri meydanda sergilenecek; bu sayede tiyatro, sergi ve konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak canlı bir kültür platformu oluşacak.

Meydan; sanat, mimari ve tarih unsurlarını bir araya getirerek hem yerel halk hem de ziyaretçiler için çekim merkezi olmayı hedefliyor. Düzenlenecek sergi ve performanslarla alanın sürekliliği ve canlılığı desteklenecek.

marina ve şehir yaşamına etkisi:

Meydan, bin yat kapasiteli Kıyı Marinaya yürüme mesafesinde bulunuyor. Marina bünyesindeki alışveriş, yeme-içme ve eğlence alanlarıyla birlikte meydan, yatçılık sektörü ve turizm açısından bölgeye artı değer katacak. Tarihi yapılar, müzeler ve sosyal mekanlarla bütünleşen proje, bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmeye yönelik stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Gündüz farklı, akşam farklı bir atmosfer sunan meydanın ışıklandırması, mimarisi ve hareketli sosyal yaşamı; vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği, sanatseverlerin eserlerle buluşabileceği ve turistlerin şehri keşfetmeye başlayacağı yeni bir kent vitrini oluşturacak. Ayrıca alandaki yer altı otoparkı, bölgenin otopark ihtiyacına modern bir çözüm sağlayacak.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİYLE YAPIMI TAMAMLANAN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KENT MEYDANLARINDAN CUMHURİYET KENT MEYDANI, 80 BİN METREKARELİK ALANIYLA KENTİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAMINA FARKLI BİR ZENGİNLİK KATACAK.