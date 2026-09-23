Düzce'de asfalt atağı sürüyor: 35 bin ton sıcak asfalt serildi

düzce'de asfalt ve yol onarımları devam ediyor:

Düzce Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde belediye ekipleri tarafından öncelik verilerek yapılan uygulamalarda bugüne kadar 35 bin ton sıcak asfalt serildi.

öncelik ve saha uygulamaları:

Belediye çalışmalarında öncelik, altyapısı tamamlanan ve yoğun kullanılan yerleşim bölgelerine veriliyor. Ekipler yol yüzeyini hazırlayıp gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyor; bu işlem, trafik ve yaya güvenliğini artırma hedefiyle eşgüdümlü ilerliyor.

şebeke yenileme ve yüklenici sorumluluğu:

Kent genelinde devam eden içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarını yürüten yüklenici firma da, kendi kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda onarım çalışmalarına başladı. Kış aylarında yaşanabilecek çökmeler dikkate alınarak yapılan geçici yama çalışmaları, ana isale hattı ve parsel bağlantılarının tamamlandığı bölgelerde uygulanıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü daha önce asfalt çalışmaları için ilk etapta 400 milyon lira bütçe oluşturulduğunu açıklamıştı. Özlü, şebeke yenileme nedeniyle bozulan yolların çalışmayı yürüten yüklenici firma sorumluluğunda olduğunu ve altyapı çalışmaları tamamlanmadan yapılan asfaltlamanın kalıcı olmayacağını vurguladı; "Boru geçti, yollar kazıldı. Orayı kazdığınız zaman asfaltlasanız da hayır gelmiyor. Çabuk bozuluyor" sözleriyle sürecin mantığını anlattı.

Başkan Özlü ayrıca hedefini, "Benim görev sürem bitmeden bu şehirde asfaltlanmamış bir tek cadde, bir tek sokak kalmayacak. Kesin kararlıyım" şeklinde ifade etti. Şebeke çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde başlayan asfalt ve yol onarımlarıyla birlikte uygulama sahada hız kesmeden devam ediyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ASFALT, YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN BÖLGELERDE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN 35 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ YAPILIRKEN, İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN YÜKLENİCİ FİRMA DA KENDİ KAZI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARDA ONARIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.