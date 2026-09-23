Mudanya'da altyapı genişliyor: Bademli ve Çağrışan'a yeni hatlar

Mudanya'da altyapı ağı genişletildi

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Mudanya'ya bağlı Bademli ve Çağrışan mahallelerinde yeni hat imalatı gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında iki mahalleye 1,6 kilometre kanalizasyon ve 1,7 kilometre yağmur suyu hattı kazandırıldı.

Büyükşehir'in kapsamlı altyapı seferberliği:

Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliğiyle BUSKİ ekipleri 17 ilçede ağ güçlendirme çalışmalarını sürdürdü. Ağustos ayında ekipler 48,9 kilometre içme suyu, 19 kilometre kanalizasyon ve 4,1 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yaptı. Aynı dönemde 24 bin metrekare parke kaplama ile 25 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirildi; ekipler ayrıca 9 bin metreden fazla dere temizliği yaptı ve altyapıya birer su deposu, içme suyu arıtma tesisi, sulama sondajı ve sulama tesisi ekledi.

Mahallelerin ihtiyaçları ve temsilcilerin değerlendirmesi:

BUSKİ'nin geniş kapsamlı saha taramalarıyla tespit edilen ihtiyaçlara yönelik hazırlanan planlama doğrultusunda yapılan imalatlar, mevcut altyapıyı güçlendirdi ve yeni yerleşim alanlarının artan altyapı ihtiyacını karşıladı. Çalışmaların ardından Çağrışan Mahallesi Muhtarı Ahmet Gun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile çalışan ekiplere teşekkür etti. Eylül ayında da şehrin altyapısını güçlendirme ve uzun vadeli ihtiyaçlara göre planlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MUDANYA’NIN BADEMLİ VE ÇAĞRIŞAN MAHALLELERİNDE 1,6 KİLOMETRELİK YENİ KANALİZASYON VE 1,7 KİLOMETRELİK YENİ YAĞMUR SUYU HATTI İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ.