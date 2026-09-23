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Kuşadası Karaova'da 7 bin metrekarelik yol yenileme çalışması sürüyor

Kuşadası Belediyesi, Karaova Mahallesi Zitur Sitesi çevresindeki kilit parke çalışmalarında 12 bin metrekarelik alandan yaklaşık 7 bin metrekareyi tamamladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası Karaova'da 7 bin metrekarelik yol yenileme çalışması sürüyor

Karaova Mahallesi'nde kilit parke çalışmaları yoğun tempoyla devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova Mahallesi Zitur Sitesi çevresinde yürüttüğü yol yenileme çalışmasında toplam 12 bin metrekarelik alandan yaklaşık 7 bin metrekarelik bölümü tamamladı. Proje, kentin üstyapı yatırımlarının bir parçası olarak planlandı ve kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, geçtiğimiz ay eskiyen zemini sökerek başlattıkları işlemleri kilit parke döşeme ile sürdürüyor. Yapılan çalışmalar, yaya ve araç ulaşımlarını kolaylaştırmayı, altyapının kullanım ömrünü uzatmayı ve mahalle estetiğini iyileştirmeyi amaçlıyor. Uygulanan yöntemle bölgedeki yolların konforu ve dayanıklılığı artırılacak.

Yerel yönetimin devam eden yatırımları:

Başkan Ömer Günel döneminde farklı mahallelerde başlatılan üstyapı hamleleri, Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından kesintisiz biçimde sürdürülüyor. Mahalle sakinlerinin memnuniyetle karşıladığı çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor ve bu yatırımlar Kuşadası'nın ulaşım ağına katkı sağlayacak.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN KARAOVA MAHALLESİ ZİTUR SİTESİ ÇEVRESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ KİLİT PARKE...

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN KARAOVA MAHALLESİ ZİTUR SİTESİ ÇEVRESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ KİLİT PARKE ÇALIŞMASINDA 12 BİN METREKARELİK ALANIN YAKLAŞIK 7 BİN METREKARESİ TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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