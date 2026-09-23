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Muğla büyükşehir deniz temizliğinde filoyu 5 atık alım teknesiyle güçlendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova merkezli 5 yeni atık alım teknesiyle deniz araçlarından pis su, sintine, atık yağ ve evsel katı atıkları toplayacak.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:54

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla büyükşehir deniz temizliğinde filoyu 5 atık alım teknesiyle güçlendiriyor

Muğla Büyükşehir'den yeni hamle:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarından kaynaklanan atıkların kontrollü şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla filoyu yenileme kararı aldı. İhale kapsamında temin edilen 5 yeni atık alım teknesi için ilk teslimat tamamlandı; diğer dört teknenin ise 2026 yılı sonuna kadar filoya katılması planlanıyor.

Gökova Körfezi'nde başlayacak uygulama:

İlk teslim edilen tekne, Akyaka Atık Kabul Tesisine bağlı olarak Gökova Körfezi'nde görev yapacak. Yeni tekneler deniz araçlarından pis su, sintine, atık yağ ve evsel katı atıkları alacak; toplanan atıklar tesise ulaştırılarak ilgili mevzuata uygun şekilde yönetilecek.

Hizmet alanı ve kapasite artışı:

Beş teknenin tamamının hizmete alınmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği deniz alanlarında, özellikle Gökova, Göcek ve Dalaman bölgelerinde atık toplama kapasitesi artırılacak. Bu genişleme, koy ve körfezlerin korunmasına yönelik mevcut çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli Selahattin Ozan Ercan, denizlerin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla atık alım teknesi filonun yenilenip güçlendirildiğini belirtti. Ercan, ilk teknelerin imalat ve izin-lisans süreçlerinin tamamlandığını, Akyaka atık alım tesisinde hizmete başladığını ve kalan teknelerin devreye girmesiyle hizmet kapasitesinin artacağını vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Kıyı Belediyeler Birliği yetkilileri ise Muğla'nın koy ve kıyılarının korunmasının gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, denizden atık toplama kapasitesinin güçlendirileceğini açıkladı. İlk teknenin Gökova Körfezi'nde göreve başlaması, belediyenin deniz temizliği ve kıyı koruma çalışmalarına yönelik somut adımlarından biri oldu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN KONTROLLÜ ŞEKİLDE TOPLANMASI...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZ ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN KONTROLLÜ ŞEKİLDE TOPLANMASI AMACIYLA FİLOSUNU 5 YENİ ATIK ALIM TEKNESİYLE GÜÇLENDİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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